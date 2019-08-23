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 (Havadan görüntülerle) SARIYER'DE KOLONLARI PATLAYAN BİNANIN TAHLİYESİNE BAŞLANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2019 10:23 | Son Güncelleme

SARIYER'de kolonları patladığı için boşaltılan 9 katlı binanın tahliyesine başlandı.

Haber-Kamera: Ümit UZUN-İdris TİFTKÇİ-Zeki GÜNAL/İSTANBUL(DHA)
SARIYER'de kolonları patladığı için boşaltılan 9 katlı binanın tahliyesine başlandı. Tahliye işlemleri nedeniyle bin sakinleri, eşyalarını çıkarırken, çalışmalar havadan da görüntülendi.
Bahçeköy'de bir hafta önce kolonları patladığı için boşaltılan binayla ilgili hazırlanan raporda, bina sakinlerinin eşyalarının aynı anda olmamak şartıyla tahliye edilmesinin risk taşımadığı belirtilmişti. Tahliye işlemleri ise bugün saat 10.00 itibariyle başladı. Eşyaların tahliyesi için binaya ev sahipleri ve nakliyeciler geldi. Nakliyecilerin gelmesiyle birlikte zabıtaların kontrolünde bina önündeki emniyet şeridi açıldı. Ardından binanın kapısı açılarak. Nakliyeciler ile birlikte ev sahibi eşyaların taşınması için binaya girdi. Bugün 3 bina sakininin eşyalarının taşınması planlanıyor.

"HERKES MUTLU OLUR İNŞALLAH"
Eşyaları ilk tahliye edilecek kişi olan Tufan Sarkaya, "Bir aksilik çıkmazsa birazdan eşyalarımı taşımaya başlayacağız. Sonraki süreci de bekleyeceğiz. Şu anda kayınpederimde kalıyorum." dedi. Mutlu olduklarını belirten Sarkaya, "İnşallah diğer komşularım da sağlam bir şekilde eşyalarını alırlar, herkes mutlu olur inşallah." diye konuştu.

"ÇARESİZ BEKLİYORUZ"
Kızıyla birlikte bina önünde bekleyen bir diğer bina sakini Olgun Keçeci ise, "Ben bugün eşyalarımı almayacağım ama almaya başlıyorlarmış. Halimiz perişan. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Taşıma da bir külfet istiyor. Raporu öğrendik. Riskli olduğunu söylediler. Ama taşınabilir olduğunu söylediler. Akıbeti hakkında bir bilgi yok. Yıkılıp, yıkılmayacağı, ya da güçlendirme yapılacağı hakkında. Çaresiz bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:
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-Havadan tahliye çalışmaları
-Röportajlar
-Nakliyecilerin gelişi
-Emniyet şeridinin kaldırılışı ve kapının açılması
-Binaya girişler
-Genel ve detaylar

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