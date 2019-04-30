HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE TAKSİM MEYDANI'NDAKİ SON DURUM

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL-Özgür EREN/İSTANBUL DHA
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi Taksim Meydanı'ndaki son durum havadan görüntülendi.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kutlamalara kapalı olacağı açıklanan Taksim Meydanı ve çevresine güvenlik önlemleri çerçevesinde bariyerler yerleştiriliyor. Güvenlik önlemleri havadan görüntülendi.
Görüntü Dökümü:
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Ek görüntü//
-Meydandaki çalışmalrın yerden görüntüsü
Geçilen görüntü//
-Taksim Meydanı'nın havadan görüntüleri
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