HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE TAKSİM MEYDANI'NDAKİ SON DURUM

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL-Özgür EREN/İSTANBUL DHA

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi Taksim Meydanı'ndaki son durum havadan görüntülendi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kutlamalara kapalı olacağı açıklanan Taksim Meydanı ve çevresine güvenlik önlemleri çerçevesinde bariyerler yerleştiriliyor. Güvenlik önlemleri havadan görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

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Ek görüntü//

-Meydandaki çalışmalrın yerden görüntüsü

Geçilen görüntü//

-Taksim Meydanı'nın havadan görüntüleri

