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HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE TAKSİM MEYDANI'NDAKİ SON DURUM

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2019 18:57 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL-Özgür EREN/İSTANBUL DHA 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi Taksim Meydanı'ndaki son durum havadan görüntülendi.

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL-Özgür EREN/İSTANBUL DHA
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi Taksim Meydanı'ndaki son durum havadan görüntülendi.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kutlamalara kapalı olacağı açıklanan Taksim Meydanı ve çevresine güvenlik önlemleri çerçevesinde bariyerler yerleştiriliyor. Güvenlik önlemleri havadan görüntülendi.

Görüntü Dökümü:
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Ek görüntü//
-Meydandaki çalışmalrın yerden görüntüsü
Geçilen görüntü//
-Taksim Meydanı'nın havadan görüntüleri

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