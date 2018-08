HAVADAN-Kapıkule'de gurbetçi kuyruğu eridi: 4 günde 77 bin kişi çıkış yaptı

Kapıkule'de gurbetçi kuyruğu eridi: 4 günde 77 bin kişi çıkış yaptı Engin ÖZMEN/EDİRNE,(DHA)- EDİRNE'de Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yaşadıkları ülkelere dönmek için perşembe günü sıraya girip 9 kilometreye kadar kuyruk oluşturulan gurbetçilerin yoğunluğu 1 kilometreye kadar eritildi. Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre Kurban Bayramı süresince 4 günde 15 bin 144 araçla 77 bin 645 kişi çıkış yaptı. Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarının, yaz tatillerinin ardından dönüş yoluna geçmesi geçen Perşembe gününden itibaren kara sınır kapılarında yoğunluğu arttırmıştı. Kurban bayramı tatiliyle birleşen yoğunlukta dönüş için Kapıkule Sınır Kapısı'nı tercih eden gurbetçilerin araç kuyruğu gümrük dışına taşıp 9 kilometreye kadar çift sıra halinde uzadı. Günlük en az 4 bin aracın çıkış yaptığı Kapıkule'de kuyruklar 1 kilometrenin de altına düştü. Almanya'nın yanı sıra çoğunluğu Hollanda ve Fransa'da yaşayan gurbetçiler Pazartesi günü işbaşı yapabilmek için dönüş tercihini Perşembe ile Cumartesi günleri arasında kullandı. Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Bulgaristan'a açılan Kapıkule, Hamzabeyli ve Dereköy sınır kapısıyla Yunanistan'a açılan Pazarkule'de ki uzun kuyruklar eritilirken, yoğunluk seviyesinden geçişler akıcı hale dönüştü. Son 4 günde sadece Kapıkule'den 15 bin 144 araçla 77 bin 645 kişi çıkış işlemi yapıldı. 'ÇÖP ELEŞTİRİLERİNE ÇOK ÜZÜLDÜK' Yaz tatilini Türkiye'de geçirdikten sonra Almanya'ya dönüş yoluna geçen Derya Ünal, her yıl bu sıkıntıların yaşandığını belirterek, "Haberlerde kuyrukları gördük ve işe yetişmek için erken yola çıktı. Geçen sene kuyruklarda çok uzun süre beklemiştik. Bulgaristan'ın yavaş çalıştığını biliyorum. Ne kadar zamanda gümrükten çıkarız bilmiyorum" dedi. Avusturya'da yaşayan Osman Kaya ise geçen yıl gurbetçilerin yola bıraktıkları çöpler konusunda çok eleştiri aldıklarını ve buna çok üzüldüklerini ifade ederek, "Yollar güzel ama gümrüklerde kuyruklar var. 2018 yılındayız kuyruklar aldı başını gidiyor. Burada seyyar tuvalet konulsun. Sonra arkamızdan 'çöp bıraktılar' diyorlar. Ama yol boyunca bir tane çöp atılacak konteyner bile yok. Biz vatanını seven insanlarız. Geçen seneki çöp konusundaki konuşmalara üzüldük. Yollarda çöp atılacak bir yer yok. Hangi kurum ilgileniyorsa, çöp atılacak yerler konulması lazım" diye konuştu. 'GURBETÇİ SEZONUNDA BULGARİSTAN İLE ANLAŞMAK LAZIM' Belçika'da yaşayan Mehmet Özkaraman, yaklaşık 5 saatte gümrük kapısına geldiğini ve kuyrukların sıcakta herkesi çok etkilediğini söyledi. İki ülkenin gurbetçi dönemlerinde anlaşarak daha kolay geçiş sağlamasını gerektiğini kaydeden Özkaraman, "Sabah 07.00'de sıraya girmiştim, ancak gümrüğe geldik. Çok sıcak kuyrukta zor oluyor. Buradan çıkınca diğer gümrüklerde de geçiş zor olacak. Bizim endişemiz Bulgaristan, Sırbistan ve Macaristan kapısında neler yaşayacağız. Gurbetçiler olarak kuyruklar kaderimiz oldu. Bunun çözümü için bir şeyler varsa, yetkililer diplomatik çözüm bulsunlar. Daha kolay gidip gelelim. Bu insanlar döviz bıraktı, paraları burada bıraktık tabiri caizse. Ekonomiye katkımız var, her şeyden önemlisi vatandaşız" dedi. 4 GÜNDE 77 BİN KİŞİ ÇIKIŞ YAPTI Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre, son 4 günde sadece Kapıkule Sınır Kapısı'ndan 15 bin 144 araçla 77 bin 645 kişi çıkış işlemi yapıldı. Türk ve Bulgar gümrüğü tarafından yoğunluğun eritilmesi için 9'ar peronda pasaport ve gümrük kontrolleri yapılıyor. Trakya Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü ile Edirne Valiliği tarafından da kuyrukta bekleyen gurbetçiler için seyyar tuvaletler kuruldu. Kuyruğun bugün tamamen eritilmesi bekleniyor.