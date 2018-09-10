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Havadan, karadan, denizden! İstanbul'da polis kuş uçurtmuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2018 11:08 | Son Güncelleme

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Mobil Okul Timleri uyum haftası kapsamında okul önlerinde denetim gerçekleştirdi. Denetimlere polis helikopteri de havadan destek verdi.

Havadan, karadan, denizden! İstanbul'da polis kuş uçurtmuyor

Milli Eğitim Bakanlığı'nca öğrencilerin okul kaygılarını gidermek ve öğretmenleri ve arkadaşlarını tanımalarına yardımcı olmak için uygulanan uyum haftası bugün başladı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de okul önü ve çevresinde denetimleri devam ediyor. Denetimler kapsamında Ataşehir'deki Hasan Leyli ilkokulunda Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri görev aldı.

POLİS TEK TEK KONTROL ETTİ

Polisler okul çevrelerindeki servis araçları ve otomobilleri inceledi. Şüpheli görülen kişiler Genel Bilgi Tespit (GBT) taramasından geçirildi. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri de öğrencilere kalem ve silgi dağıttı .Denetimlerde polis helikopteri de havadan incelemelerde bulundu.

HELIKOPTER

Veli ve öğrenciler denetimlerden memnun olduklarını belirterek devam etmesini istedi. İstanbul'daki denetimlerde 850 ekipte 9 bin 500 görev yapıyor. 2 polis helikopterinin yanı sıra 9 deniz botu da görev yapıyor. (DHA)

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