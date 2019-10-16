HABER

Havadan tespit edilen 105 göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.10.2019 10:24 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Çeşme ve Dikili ilçelerinden yasa dışı geçiş için lastik botlarla denize açılan toplam 105 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik uçağı tarafından havadan tespit edilip, yakalandı.  Çeşme ilçesi açıklarında pazartesi günü devriye uçuşu yapan Sahil Güvenlik uçağı, saat 04.30 sıralarında, Karaabdullah açıklarında bir lastik bot tespit etti.

Havadan tespit edilen 105 göçmen yakalandı

Kadir ÖZEN/ İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Çeşme ve Dikili ilçelerinden yasa dışı geçiş için lastik botlarla denize açılan toplam 105 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik uçağı tarafından havadan tespit edilip, yakalandı.
Çeşme ilçesi açıklarında pazartesi günü devriye uçuşu yapan Sahil Güvenlik uçağı, saat 04.30 sıralarında, Karaabdullah açıklarında bir lastik bot tespit etti. Durumdan haberdar edilen Sahil Güvenlik botu ekibi, bölgeye hareket etti. Durdurulan lastik botta 26'sı Suriye, 8'i Filistin ve 1'i Burundi uyruklu olmak üzere toplam 35 göçmen yakalandı. 17'si erkek, 7'si kadın ve 11'i çocuk olan grup, Sahil Güvenlik botuyla kıyıya getirildi.
Sahil Güvenlik uçağı, aynı gün bu kez Dikili ilçesi Bademli açıklarında, saat 05.00'te, kaçak geçiş yapan bir başka göçmen grubunu tespit etti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botunca durdurulan lastik botta 58'i Suriye, 6'sı Orta Afrika Cumhuriyeti, 5'i Filistin ve 1'i Irak uyruklu olmak üzere toplam 70 göçmen yakalandı. 26'sı erkek, 15'i kadın ve 29'u çocuk olan bu grup ta kıyıya getirildi. Toplam 105 kaçak, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

Havadan tespit edilen 105 göçmen yakalandıHavadan tespit edilen 105 göçmen yakalandı

PARTNER Hangi burç nasıl tahrik olur? Hangi burç nasıl tahrik olur?
AFAD, polis, jandarma 63 yaşındaki kadını arıyorAFAD, polis, jandarma 63 yaşındaki kadını arıyor
Isparta’da talihsiz adamın 3 metre yüksekten düşüp öldüğü anlar kameradaIsparta’da talihsiz adamın 3 metre yüksekten düşüp öldüğü anlar kamerada
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD basınından çok konuşulacak Türkiye iddiası

ABD basınından çok konuşulacak Türkiye iddiası

Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili Erdoğan'dan flaş açıklama!

Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili Erdoğan'dan flaş açıklama!

Çakar'a çok sert tepki! 'Girişi yasaklansın'

Çakar'a çok sert tepki! 'Girişi yasaklansın'

Asker selamını yayınlamama nedenini açıkladılar!

Asker selamını yayınlamama nedenini açıkladılar!

Barış Pınarı Harekatı'nda 8. gün

Barış Pınarı Harekatı'nda 8. gün

Trump açıkladı! Türkiye'ye geliyorlar

Trump açıkladı! Türkiye'ye geliyorlar

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Ankara’da 'kardeşini camdan aşağı atarak öldürdü' iddiası

Ankara’da 'kardeşini camdan aşağı atarak öldürdü' iddiası

MAKÜ'de öğretim görevlisinin kız öğrencileri taciz ettiği iddiası

MAKÜ'de öğretim görevlisinin kız öğrencileri taciz ettiği iddiası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Freni boşalan TIR'ın şoförü kendisini dışarı atarak kurtuldu

Freni boşalan TIR'ın şoförü kendisini dışarı atarak kurtuldu

Ormandan topladıkları mantarı yiyen 10 kişi, hastanelik oldu

Mantarlı akşam yemeği kabusa döndü!

İstanbul’da Barış Pınarı Harekatı’na destek konvoyu

İstanbul’da Barış Pınarı Harekatı’na destek konvoyu

Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Arazi kavgasında 6 kişiyi öldüren cinayet zanlılarından 1'i yakalandı

Katliam yapmışlardı! 5 ay sonra yakalandı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.