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Havadan tespit edilen lastik bottaki kaçak göçmenler yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.12.2018 10:38 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinden, lastik botla yurt dışına çıkmaya çalışan 44 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Havadan tespit edilen lastik bottaki kaçak göçmenler yakalandı

Kadir ÖZEN / AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinden, lastik botla yurt dışına çıkmaya çalışan 44 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Sahil Güvenlik'e ait bir helikopterden geçtiğimiz Perşembe akşamı saat 22.00 sıralarında, Arslan Burnu açıklarında, bir lastik botta ilerleyen kaçak göçmen grubu olduğu görüldü. Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan lastik botta, Afganistan uyruklu 44 kaçak göçmen yakalandı. 17'si erkek, 9'u kadın, 18'i çocuk 44 kaçak göçmen kıyıya çıkarıldı. Kaçaklar kimlik tespitinin ardından da İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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