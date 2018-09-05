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Havadan ve karadan vurulan İdlib'de tedirgin bekleyiş

YAŞAM HABERLERİ  | 05.09.2018 12:46 | Son Güncelleme

HAVADAN ve karadan çevresi vurulan Suriye'nin İdlib kent merkezinde milyonlarca insan tedirgin bekleyişini sürdürüyor.

Havadan ve karadan vurulan İdlib'de tedirgin bekleyiş

Hasan KIRMIZITAŞ/GAZİANTEP, (DHA) - HAVADAN ve karadan çevresi vurulan Suriye'nin İdlib kent merkezinde milyonlarca insan tedirgin bekleyişini sürdürüyor. İdlib'de yaşayan siviller, cuma günü Tahran'da yapılacak olan Türkiye, Rusya, İran zirvesinden, katliama dönüşecek olası operasyonu engelleyecek sonuç çıkmasını bekliyor.
Hatay ile sınır komşusu olan ve son dönemde rejim kontrolüne giren bölgelerdeki muhaliflerin de yerleşmesiyle nüfusu 4 milyona ulaşan Suriye'nin İdlib kenti, Esad rejiminin yeni hedefi oldu. Dera'da kontrolü sağlamasının ardından Suriye yönetimi, rejim karşıtlarının son kalesi olarak değerlendirilen ve Heyeti Tahriri Şam (HTŞ) kontrolündeki İdlib'i terörist olarak adlandırdığı silahlı gruplardan temizlemek için operasyon başlatacağını duyurdu. 4 milyon kişinin yaşadığı İdlib'e yönelik askeri operasyonu katliama dönüşeceği için Astana süreci ile garantör ülke olan Türkiye, Rusya ve İran operasyon seçeneği dışındaki çözüm yolları için diplomasi trafiği yürütüyor.
RUSYA HAVADAN VURDU
Ancak, dün sabah saatlerinden itibaren Rusya savaş uçakları İdlib'in HTŞ kontrolündeki Csir Eş-Şuğur ilçesi ile çevresindeki çok sayıda köye yönelik hava harekatı düzenledi. Rus savaş uçaklarının ardından rejime ait savaş uçaklarının da düzenlediği bombardımanda 17 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı. Akşam saatlerine kadar süren bombardımanın yanı sıra rejim güçleri karadan da HTŞ kontrolündeki bölgelere yönelik top atışı yaptı.
REJİM YENİDEN VURMAYA BAŞLADI
Bu sabah saatlerinde ise Csir Eş-Şuğur ilçesinin yanı sıra Hayş kasabası ve Hama kentinin kuzeyindeki bölgeler Esad rejimine ait güçler tarafından topçu ateşiyle vurulmaya başladı. Aralıklarla yapılan atışlarda yaralananlar olduğu bildirilirken, hedef alınan bölgelerde yaşayan sivillerin güvenli gördükleri iç kesimlere veya İdlib kent merkezine yöneldikleri öğrenildi.
İDLİB KENT MERKEZİNDE BÜYÜK TEDİRGİNLİK
İdlib merkezinde günlük yaşamın normal seyrinde devam etmesine karşın kentte yaşayan milyonlarca kişi büyük tedirginlik yaşıyor. Çevresi vurulan İdlib merkezinde hareketlilik dikkat çekerken, kent sakinleri milyonlarca insanın hedef olacağını belirterek tüm dünyayı Esad rejiminin saldırısını önlemeye davet ediyor. İdlib'de yaşayanlar korku ve endişe içerisinde olduklarını ifade ederek, tüm umutlarını cuma günü Tahran'da yapılacak olan Türkiye, Rusya ve İran zirvesine bağladıklarını dile getiriyor.
TÜRKİYE ÖNLEMLERİNİ ARTIRDI
Öte yandan yaşanan hareketliliğin ardından sınır hattında önlemlerini artıran TSK, Astana mutabakatı kapsamında garantör ülke olarak İdlib'de kurduğu 12 gözlem noktasında da teyakkuz durumuna geçti. Araç ve personel takviyesi yapılan gözlem noktalarının çevresi de Türkiye'den gönderilen beton bloklar ve oluşturulan barikatlar ile güçlendirilerek olası saldırılara karşı daha güvenli hale getirildi.

FOTOĞRAFLI

Havadan ve karadan vurulan İdlib'de tedirgin bekleyişHavadan ve karadan vurulan İdlib'de tedirgin bekleyişHavadan ve karadan vurulan İdlib'de tedirgin bekleyiş

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