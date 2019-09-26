HABER

Havadan ve radardan tespit edilen 130 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.09.2019 10:31 | Son Güncelleme

 AYDIN'ın Didim ve Kuşadası ilçeleri kıyılarından lastik botlarda yasa dışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalışan 130 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik uçağı ve mobil radarı tarafından tespit edilerek yakalandı.

Havadan ve radardan tespit edilen 130 kaçak göçmen yakalandı

Kadir ÖZEN/ AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Didim ve Kuşadası ilçeleri kıyılarından lastik botlarda yasa dışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalışan 130 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik uçağı ve mobil radarı tarafından tespit edilerek yakalandı.
Sahil Güvenlik uçağı, geçen salı günü, saat 03.55, 04.20 ve 04.40'ta, Didim ilçesi Menderes Çayı önlerinde içerisinde kaçak göçmen bulunan 3 ayrı lastik bot tespit etti. Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan lastik botlarda 88'i Suriye, 4'ü Filistin, 1'i İran ve 1'i Yemen uyruklu olmak üzere toplam 94 göçmen yakalandı. 48'i erkek, 26'sı kadın ve 20'si çocuk olan grup, kıyıya getirildi. Sahil Güvenlik mobil radarı ise geçen çarşamba günü saat 01.50'de, Kuşadası açıklarında bir grup kaçak göçmenin yasa dışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalıştığını belirledi. Sahil Güvenlik botu ekibi tarafından durdurulan lastik botta 24'ü Suriye, 8'i Filistin ve 4'ü Irak uyruklu olmak üzere toplam 36 göçmen yakalandı. 15'i erkek, 5'i kadın ve 16'sı çocuk olan bu grup da kıyıya getirildi. Her iki opersyonda yakalanan toplam 130 kaçak göçmen, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
FOTOĞRAFLI

Havadan ve radardan tespit edilen 130 kaçak göçmen yakalandıHavadan ve radardan tespit edilen 130 kaçak göçmen yakalandıHavadan ve radardan tespit edilen 130 kaçak göçmen yakalandı

Samsun'da korkunç olay! Liseli genç 9'uncu kattan yere çakıldı! Samsun'da korkunç olay! Liseli genç 9'uncu kattan yere çakıldı!
(Özel) Tırtıllar ormanı böyle kuruttu...Kimse ’dur’ diyemiyor...Sararan ağaçlar havadan görüntülendi(Özel) Tırtıllar ormanı böyle kuruttu...Kimse ’dur’ diyemiyor...Sararan ağaçlar havadan görüntülendi
Sürücüsünün dur ihtarına uymadığı araç trafikten çekme belgeli çıktıSürücüsünün dur ihtarına uymadığı araç trafikten çekme belgeli çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kontrolden çıkan TIR otoyolu kan gölüne çevirdi!

Kontrolden çıkan TIR otoyolu kan gölüne çevirdi!

EYT'liler için 3 faklı model

EYT'liler için 3 faklı model

Tepki çeken el hareketi!

Tepki çeken el hareketi!

Dehşete düşüren olay! Canlı yayında intihar etti!

Dehşete düşüren olay! Canlı yayında intihar etti!

Erdoğan'dan Fox News'e flaş açıklamalar

Erdoğan'dan Fox News'e flaş açıklamalar

Erdoğan ABD'de çok net konuştu! 'Bizi muaf tutun'

Erdoğan ABD'de çok net konuştu! 'Bizi muaf tutun'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kardeşinin boğulduğu yerde kayboldu

Kardeşinin boğulduğu yerde kayboldu

Uyuşturucu sanığından 'pes' dedirten savunma: Kaybetmemek için belime sardım

'Pes' dedirten savunma: Kaybetmemek için belime sardım

Gezmeye çıkıp kaybolan liseli Hatice aranıyor

Bir ilçe onu arıyor! Sır oldu...

Jandarma ekiplerinin denetiminde şaşkına çeviren detaylar

Jandarma ekiplerinin denetiminde şaşkına çeviren detaylar

İstanbul'da çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı ve konsolos aracına ceza

Çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı aracına ceza

Nevşehir'de kız çocuğuna cinsel istismar

Nevşehir'de kız çocuğuna cinsel istismar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.