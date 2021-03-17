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Havai fişek fabrika patlama davasında salon dışında gergin anlar

17.03.2021 17:22 | Son Güncelleme:
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Havai fişek fabrikasındaki patlama davasında hayatını kaybeden Sebahattin Tepeçınar’ın kız kardeşi Kadriye Cinoğlu ve sanık A.B.

Havai fişek fabrikasındaki patlama davasında hayatını kaybeden Sebahattin Tepeçınar’ın kız kardeşi Kadriye Cinoğlu ve sanık A.B. salonda fenalık geçirdi. Salon dışında ise hayatını kaybeden işçilerin yakınları ile sanık avukatları arasında gergin anlar yaşandı.
Hendek ilçesi Yukarıçalıca Mahallesi mevki’inde yaklaşık 15 dönüm üzerine kurulu havai fişek fabrikasında 3 Temmuz 2020’de saat 11.15’te meydana gelen ve yaklaşık 50 kilometre mesafeden, kentin birçok noktasından duyulan patlamalarda 7 kişi hayatını kaybederken, 127 kişi yaralanmıştı. Ferizli ilçesindeki yeni cezaevi kampüsünde bulunan Sakarya Ağır Ceza Mahkemeleri Duruşma Salonu’nda görülmeye devam eden ikinci davanın 3’üncü gününde fenalaşan 2 kişiye sağlık ekipleri müdahale etti. Bu esnada ise dışarıya çıkan sanık avukatları ile hayatını kaybeden işçilerin yakınları arasında gerginlik yaşandı.

Salonda fenalık geçiren 2 kişiye müdahale edildi
Hayatını kaybeden Sebahattin Tepeçınar’ın kardeşi Kadriye Cinoğlu, beyanını verdikten sonra tekrar yerine geçmek istediği esnada fenalık geçirdi. Salon dışında hazır bekletilen sağlık ekipleri duruşma salonuna girerek fenalık geçiren Cinoğlu’nu ambulansa götürdü. Müdahaleleri burada gerçekleşen Kadriye Cinoğlu duruşmaya tekrar dahil oldu. Daha sonrasında ise fabrikada iş güvenlikçi olan ve tutuklu yargılanan A.B.’de duruşma salonunda fenalık geçirdi. Salondan dışarıya çıkarılarak sağlık ekiplerince müdahale edilen A.B. daha sonrasında duruşmaya tekrar dahil oldu.

Salon dışında gergin anlar
Salon dışına taşan olaylar gergin anlara sahne oldu. Sanık avukatları ile olayda hayatını kaybeden işçilerin yakınları arasında salon dışında tartışma yaşandı. Hayatını kaybedenlerin yakınları, sanık avukatlarına; “Çekilin yanımızdan, gözümüz görmesin sizi, katil savunucuları, karşımızda gülüyorlar, uzaklaşsınlar. Benim kardeşlerim parçalandı, onların değil. Gelmesinler yanımıza” ifadelerine yer verdiler. Polis ekiplerince yatıştırılan tartışma sonrasında ise taraf avukatları arasında da kısa süreli bir tartışma yaşandı. Müşteki avukatı, “Bu insanların yanına gelip bu şekilde duramazsınız. Varlığınız var. Göstere göstere gülemezsiniz bu insanların yanında” derken, sanık avukatı da, “Biz savunmamızı yapmaktan başka ne yaptık avukat hanım. Biz kışkırtıcı bir şey mi yaptık avukat hanım. Varlığımız ne demek? Biz gülmedik, mesleğimizi yapıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Duruşma akış ve düzenini bozanlar kampüs dışına alınacak
Öte yandan, mahkeme heyeti duruşmanın akışını ve düzenini bozanların duruşma salonu değil kampüsün dışına alınacağını belirtti.

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