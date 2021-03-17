Havai fişek fabrika patlama davasında salon dışında gergin anlar

Havai fişek fabrikasındaki patlama davasında hayatını kaybeden Sebahattin Tepeçınar’ın kız kardeşi Kadriye Cinoğlu ve sanık A.B. salonda fenalık geçirdi. Salon dışında ise hayatını kaybeden işçilerin yakınları ile sanık avukatları arasında gergin anlar yaşandı.

Hendek ilçesi Yukarıçalıca Mahallesi mevki’inde yaklaşık 15 dönüm üzerine kurulu havai fişek fabrikasında 3 Temmuz 2020’de saat 11.15’te meydana gelen ve yaklaşık 50 kilometre mesafeden, kentin birçok noktasından duyulan patlamalarda 7 kişi hayatını kaybederken, 127 kişi yaralanmıştı. Ferizli ilçesindeki yeni cezaevi kampüsünde bulunan Sakarya Ağır Ceza Mahkemeleri Duruşma Salonu’nda görülmeye devam eden ikinci davanın 3’üncü gününde fenalaşan 2 kişiye sağlık ekipleri müdahale etti. Bu esnada ise dışarıya çıkan sanık avukatları ile hayatını kaybeden işçilerin yakınları arasında gerginlik yaşandı.

Salonda fenalık geçiren 2 kişiye müdahale edildi

Hayatını kaybeden Sebahattin Tepeçınar’ın kardeşi Kadriye Cinoğlu, beyanını verdikten sonra tekrar yerine geçmek istediği esnada fenalık geçirdi. Salon dışında hazır bekletilen sağlık ekipleri duruşma salonuna girerek fenalık geçiren Cinoğlu’nu ambulansa götürdü. Müdahaleleri burada gerçekleşen Kadriye Cinoğlu duruşmaya tekrar dahil oldu. Daha sonrasında ise fabrikada iş güvenlikçi olan ve tutuklu yargılanan A.B.’de duruşma salonunda fenalık geçirdi. Salondan dışarıya çıkarılarak sağlık ekiplerince müdahale edilen A.B. daha sonrasında duruşmaya tekrar dahil oldu.