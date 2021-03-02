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  4. Havai fişek fabrikası patlamasında 5 sanığın tutukluluk hali devam edecek

Havai fişek fabrikası patlamasında 5 sanığın tutukluluk hali devam edecek

02.03.2021 18:42 | Son Güncelleme:
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Sakarya’nın Hendek ilçesinde meydana gelen havai fişek fabrikasının patlaması olayına ilişkin tutuklu olarak yargılanan 5 kişinin tutukluluk hali ikinci kez değerlendirildi.

Sakarya’nın Hendek ilçesinde meydana gelen havai fişek fabrikasının patlaması olayına ilişkin tutuklu olarak yargılanan 5 kişinin tutukluluk hali ikinci kez değerlendirildi. Heyet, değerlendirmeler neticesinde 5 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkiinde yaklaşık 15 dönüm üzerine kurulu havai fişek fabrikasında 3 Temmuz 2020’de meydana gelen patlamada, 7 kişi hayatını kaybederken 127 kişi ise yaralanmıştı. Bu doğrultuda aralarında fabrika sahiplerinin de bulunduğu 5’i tutuklu toplam 7 kişinin yargılanmasına 6 Ocak’ta başlanmıştı. Bugün 1. Ağır Ceza Mahkemesinde ise fabrika sahiplerinden tutuklu Y.C.’nin de bulunduğu toplam 5 sanığın tutukluluk hali değerlendirildi. Dosya üzerinde yapılan inceleme sonrasında değerlendirmelerde bulunan heyet, 5 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.
Öte yandan, 6 Ocak tarihinde ilk kez hakim karşısına çıkan 5’i tutuklu 7 sanığın yargılanmasına 15 Mart’ta devam edilecek.

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