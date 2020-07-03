HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Havai fişek fabrikasında patlama

Havai fişek fabrikasında patlama

03.07.2020 13:40 | Son Güncelleme

Sakarya'nın Hendek ilçesinde, yüzlerce kişinin çalıştığı bir havai fişek fabrikasında art arda patlamalar meydana geldi.

Patlamaların ardından çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Kentin her yerinden duyulan patlamayla birlikte havai fişekler gökyüzünde ardı ardına patladı. Patlamayla birlikte çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, Sakarya Valiliği yaralanan 41 kişinin hastanelere kaldırıldığı açıkladı.

Olayla ilgili olarak Twitter üzerinden bir açıklama yapan AKP Sözcüsü Ömer Çelik, patlama sonrası çıkan yangına ilişkin, "Sakarya Hendek’te patlama olan Havai Fişek Fabrikası’nda canlarımız var. Allah hepsini korusun.

Tüm dualar ve gayretler onlar için..." ifadesini kullandı. Çelik daha sonra yayınladığı ikinci mesajında devletin tüm imkanlarıyla bölgede olduğunu ifade etti.

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) da Sakarya'nın Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama sonrası çıkan yangına müdahale çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

AFAD, kazanın endüstriyel olduğunu ve yetkililerden alınan bilgiye göre söz konusu fabrikada herhangi bir radyasyon kaynağı bulunmadığını açıkladı.

Patlamanın şiddetiyle fabrikanın yakınında bulunan bazı binaların camları kırıldı. Çevrede bulunan evlerde yaşayanlar büyük korku yaşadı. Bölgede önlem alan güvenlik güçleri, çevredekileri uzaklaştırdı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında da fabrikada havai fişekler patlamaya devam etti. Patlamanın etkisiyle fabrika binalarının kapılarının ve çatılarının uçtuğu görüldü.

Düzce ve Kocaeli'den takviye ekipler sevk edildi

Bu arada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un patlamanın ardından bölgeye hareket ettiği bildirildi.

Söz konusu fabrikada, çoğunluğu kadın yüzlerce işçinin çalıştığı belirtiliyor

dha / ET,HS

© Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSözleri olay yaratmıştı! Ünlü sunucudan flaş açıklamaSözleri olay yaratmıştı! Ünlü sunucudan flaş açıklama
Türkiye günlerce Leyla'yı konuşmuştu! Savunmaları 'pes' dedirttiTürkiye günlerce Leyla'yı konuşmuştu! Savunmaları 'pes' dedirtti
LGS 2. oturum saat kaçta başlıyor? LGS kaçta bitecek?LGS 2. oturum saat kaçta başlıyor? LGS kaçta bitecek?

En Çok Okunan Haberler

Araçta sıkışarak hayatını kaybetti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Araçta sıkışarak hayatını kaybetti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Atatürk'e hakaret eden astsubay görevden uzaklaştırıldı

Atatürk'e hakaret eden astsubay görevden uzaklaştırıldı

Kritik enflasyon rakamları açıklandı

Kritik enflasyon rakamları açıklandı

Memur ve emekli maaş zam oranları belli oldu

Memur ve emekli maaş zam oranları belli oldu

62 yaşındaki Covid-19 hastasında 4 saati aşan ereksiyon tespit edildi

62 yaşındaki Covid-19 hastasında 4 saati aşan ereksiyon tespit edildi

Kan donduran sözler: Katliam yapacaklardı

Kan donduran sözler: Katliam yapacaklardı

İlginizi Çekebilir

ÖSYM fotoğraf değiştirme nereden yapılır?

ÖSYM fotoğraf değiştirme nereden yapılır?

Bakan Koca, vakaların çoğunun İstanbul'da olduğunu açıklamıştı! İşte en riskli ilçeler

Bakan Koca, vakaların çoğunun İstanbul'da olduğunu açıklamıştı! İşte en riskli ilçeler

Erdoğan'ın açıklamaları gündem oldu! Kapatılacak mı?

Erdoğan'ın açıklamaları gündem oldu! Kapatılacak mı?

İkranur'un ön otopsisi tamamlandı!

İkranur'un ön otopsisi tamamlandı!

Özel araçta maske takma zorunluluğu var mı?

Özel araçta maske takma zorunluluğu var mı?

Diğer Haberler
Pilav günü düzenlediler! 15 kişi koronavirüse yakalandı, 10 ev karantinaya alındı

Pilav günü düzenlediler! Çok sayıda kişi koronavirüse yakalandı

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nda yaşanan eylemlere ilişkin davada flaş gelişme

Kritik darbe davasında yeni gelişme! Cezaları belli oldu

Bilim Kurulu Üyesi Tezer'den önemli açıklama: Toplum içinde dolaşıyorlar

Bilim Kurulu üyesi: O şekilde toplumda dolaşıyorlar

Gaziantep’te korkutan yangın! 35 kişi hastaneye kaldırıldı

Gaziantep’te korkutan yangın! 35 kişi hastaneye kaldırıldı

Sakarya'daki patlama sonrası çıkan duman zehirli mi? Kızılay Başkanı uyardı

Sakarya'daki patlama sonrası çıkan duman zehirli mi?

Türkiye günlerce Leyla'yı konuşmuştu! Savunmaları 'pes' dedirtti

Türkiye günlerce Leyla'yı konuşmuştu! Savunmaları 'pes' dedirtti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.