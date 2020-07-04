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Havai fişek fabrikasındaki 110 ton kapasiteli deponun patlamaması faciayı önledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2020 13:51 | Son Güncelleme

Sakarya'daki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından çalışmalar devam ederken, 110 ton kapasiteli patlayıcı deposunun patlaması büyük bir facianın önüne geçti.

Havai fişek fabrikasındaki 110 ton kapasiteli deponun patlamaması faciayı önledi

Sakarya’nın Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasında yaşanan patlamanın ikinci gününde kayıp 3 işçi için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Fabrikadaki patlamalar sırasında 110 ton kapasiteli patlayıcı madde muhafaza deposu da ağır hasar aldı. Çatısının zarar gördüğü, çevre duvarlarının yıkıldığı depodaki patlayıcı maddelerin infilak etmemesi daha büyük bir facia yaşanmasının önüne geçti.

21 BİNANIN TAMAMI HASAR GÖRDÜ

Patlamalar sırasında fabrika yerleşkesindeki 21 binanın tamamı zarar gördü. Fabrikanın bazı noktalarında patlamalar sırasında derin çukurlar oluştu. Jandarmanın olay yeri inceleme ekipleri çalışmalarını sürdürürken, fabrikada hasar tespit çalışmaları da devam ediyor.

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(DHA)

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