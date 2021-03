Havai fişek fabrikasındaki patlama davasında salonda tansiyon yükseldi

"İNSANLARI KÖLE GİBİ ÇALIŞTIRMIŞLAR"

Müşteki avukatı Can Atalay, “Gazeteci arkadaşlar, olanın bitenin bir bölümünü görüntüleyebildiniz. İçerideki tek değer para bilişi, işçi canını yıllar boyu önemsemediği için şimdi tutuklu oluşuna şaşırışı. Her fırsatta işçileri, işçilerin ailelerini hakir görerek laf edişine şahit olmadınız, en azından kameralarınız ile fotoğraf makineleriniz ile. Sadece kulaklarınız işitti ve kulaklarımıza inanamadık. Burası patlayıcı ile çalışılan bir fabrika, insanları köle gibi çalıştırmışlar. Her türlü yalan içeride tekrar söylendi. 3 tane mühendis, 2’si tutuklu olanı olduğu gibi anlatmaya çalıştılar. Olanın bütününü anlattılar mı bilmiyoruz. Ama geri kalanı, iki patron ile onların ustabaşları her türlü utanmazlığı yaptılar. Buradan kim yetkiliyse ona sesleniyoruz, burada kolluğun işçilerin karşısında önlem almasına gerek yok. Bu insanların halini herkes görüyor. Kolluğun içerideki terbiyesizliklere karşı, insan canını hiçe sayanlara karşı, katillere karşı önlem alması gerekir. Bu bir olası kasıt dosyası, cinayet dosyası bu” dedi.