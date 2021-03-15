Havai fişek fabrikasındaki patlama davasında salonda tansiyon yükseldi

Hendek ilçesi Yukarıçalıca Mahallesi mevkiinde yaklaşık 15 dönüm üzerine kurulu havai fişek fabrikasında 3 Temmuz 2020’de saat 11.15’te meydana gelen ve yaklaşık 50 kilometre mesafeden, kentin birçok noktasından duyulan patlamalarda 7 kişi hayatını kaybederken, 128 kişi yaralanmıştı. İLK DURUŞMA ERTELENMİŞTİ Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Hendek Cumhuriyet Başsavcılığınca patlamayla alakalı soruşturma başlatılmıştı. Soruşturmayı yürüten Hendek Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin hazırlanan fezleke Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiş, 7 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti. 6 Ocak tarihinde gerçekleşen ilk duruşma, salonun yetersiz olması sebebiyle ertelenmişti. Bu kapsamda Ferizli ilçesinde özel olarak hazırlanan salonda ikinci duruşma sabah saatlerinde başladı. Yoklama ve kimlik tespiti sonrasında 2’si tutuksuz olmak üzere toplam 7 sanığın ifadelerinin alınmasının ardından duruşma sona erdi. BİR ANDA TANSİYON YÜKSELDİ Tutuksuz yargılanan Çin Mahallesi’nden sorumlu müdür A.Ç.’nin ifadesi alındığı esnada salonda bir anda tansiyon yükseldi. Hayatını kaybedenlerin yakınları fenalık geçirirken heyet bunun üzerine devam eden duruşmayı bitirdi. Bölgede hazır bekletilen ambulansta fenalık geçiren bir kişiye müdahale edildi. Müştekilerin yakınları bağırarak salondan ayrıldı. Bu esnada bir kişi, “Hasan müdürü buraya gömsünler, Hasan müdürü buradan alıp ipe assınlar yeter artık. Biz daha gelmiyoruz, beni jandarma bile gelip almasın evden” diye bağırdı.

"İNSANLARI KÖLE GİBİ ÇALIŞTIRMIŞLAR" Müşteki avukatı Can Atalay, “Gazeteci arkadaşlar, olanın bitenin bir bölümünü görüntüleyebildiniz. İçerideki tek değer para bilişi, işçi canını yıllar boyu önemsemediği için şimdi tutuklu oluşuna şaşırışı. Her fırsatta işçileri, işçilerin ailelerini hakir görerek laf edişine şahit olmadınız, en azından kameralarınız ile fotoğraf makineleriniz ile. Sadece kulaklarınız işitti ve kulaklarımıza inanamadık. Burası patlayıcı ile çalışılan bir fabrika, insanları köle gibi çalıştırmışlar. Her türlü yalan içeride tekrar söylendi. 3 tane mühendis, 2’si tutuklu olanı olduğu gibi anlatmaya çalıştılar. Olanın bütününü anlattılar mı bilmiyoruz. Ama geri kalanı, iki patron ile onların ustabaşları her türlü utanmazlığı yaptılar. Buradan kim yetkiliyse ona sesleniyoruz, burada kolluğun işçilerin karşısında önlem almasına gerek yok. Bu insanların halini herkes görüyor. Kolluğun içerideki terbiyesizliklere karşı, insan canını hiçe sayanlara karşı, katillere karşı önlem alması gerekir. Bu bir olası kasıt dosyası, cinayet dosyası bu” dedi.