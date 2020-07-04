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Havai fişek fabrikasındaki patlamayla ilgili yaptığı açıklama gündem olmuştu! Salih Çelik'ten yeni açıklama: Muhabire dava açacağım

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2020 17:49 | Son Güncelleme

Sakarya Hendek’te havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada eşini kaybeden Salih Çelik, sosyal medyada, kendisinin “Milleti kandırıyorlar, algı operasyonu yapıyorlar, dört kişi öldü diyorlar. Ben hastanedeyken kaç tane ceset geldi” ifadelerini söylediği görüntülerin gündem olmasının ardından açıklama yaptı.

Havai fişek fabrikasındaki patlamayla ilgili yaptığı açıklama gündem olmuştu! Salih Çelik'ten yeni açıklama: Muhabire dava açacağım

İHA'ya konuşan Salih Çelik, acılı haldeyken bir muhabirin yanına gelerek kendisini birtakım sorular sorduğunu ifade etti. Çelik, kime röportaj verdiğini bilmeden kendisine gelen yanlış bilgiye dayanarak olayın acısıyla röportaj verdiğini belirterek, “Devletimiz her şeyi biliyor. Vefat sayısı için dört diyorsa 4’tür. Ben vefat sayısını 80 dediysem o bize gelen yanlış bilgidendir. Biz canımız yandığı için kim ne diyorsa ona inanmak zorundayız” dedi.

"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI AÇACAĞIM"

Gelen basın mensubunun “canlı yayın yok” diyerek konuşturduğunu ifade eden Çelik, “Bu kimse mahkemeye vereceğim. Bana sadece ve sadece gazetede yazdıracağım. Ben orada yaralıyken, beni konuşturup bunu piyasaya sürmesi çok ayıp. Maddi ve manevi tazminat davası açacağım” diye konuştu.

(İHA)

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