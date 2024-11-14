Havai fişek, nesli tükenmekte olan ‘kırmızı panda’ yavrusunu korkuttu... Stres yapan panda hayatını kaybetti!

Birleşik Krallık'ı oluşturan dört ulustan biri olan İskoçya’da Edinburg Hayvanat Bahçesi'nde meydana gelen olayda, havai fişeklerin sesinden kaynaklanan korku nedeniyle yavru kırmızı pandanın hayatını kaybettiği belirtildi.

HAVAİ FİŞİKLER CAN ALIYOR!

Yaşanan üzücü olay üzerine yetkililer tarafından yapılan açıklamada, “Nesli tükenmekte olan kızıl panda yavrumuz Roxie'nin şenlik ateşi gecesi ölümünün ardından havai fişeklere daha sıkı kısıtlamalar getirilmesi çağrısında bulunuyoruz." şeklinde çağrıda bulundu.

"STRES KAYNAKLI OLABİLİ"

Konuşmanın devamında ise, "Uzman veteriner ekibimiz, üç aylık Roxie'nin bölgedeki havai fişeklerin neden olduğu stres nedeniyle ölmüş olabileceğine inanıyor. Halka havai fişek satışının yasaklanması ve gösterilere yalnızca organize etkinliklerde izin verilmesi yönündeki çağrıları destekliyoruz” denildi.

(DHA)