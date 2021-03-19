HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Havai fişek patlama davasında, iş güvenliği uzmanı tahliye edildi

Havai fişek patlama davasında, iş güvenliği uzmanı tahliye edildi

19.03.2021 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’nın Hendek ilçesinde 7 kişinin hayatını kaybettiği havai fişek fabrikasının patlamasına ilişkin görülen davanın 5’inci gününde mahkeme heyeti ara kararını açıkladı.

Sakarya’nın Hendek ilçesinde 7 kişinin hayatını kaybettiği havai fişek fabrikasının patlamasına ilişkin görülen davanın 5’inci gününde mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Heyet, iş sağlığı güvenlik uzamın olan A.B.’nin tahliyesine diğer tutuklu sanıkların ise tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.
Hendek ilçesi Yukarıçalıca Mahallesi mevkiinde kurulu havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 7 kişi hayatını kaybederken, 127 kişi yaralanmıştı. Konuya ilişkin davanın 2’nci duruşmasının 5’inci günü, Ferizli ilçesindeki yeni cezaevi kampüsünde bulunan Sakarya Ağır Ceza Mahkemeleri Duruşma Salonu’nda görülmeye başlandı. Davanın 4’üncü gününde sanık ve avukatlarının, tarafların iddia ve ifadelerine ilişkin beyanları dinlenmesiyle devam eden duruşmada söz hakkı alan sanık Y.C., Türkiye’de iş kazalarının olduğunu ve tutuklanma sebeplerinin ise kamuoyu baskısı olduğunu belirtmişti. Sanık Y.C.’nin avukatı ve aynı zamanda Sakarya Baro Başkanı olan Abdurrahim Burak ise sanık hakkındaki iddiaların asılsız olduğunu, kaçma şüphesinin olmadığını ve müvekkilinin tutukluluk süresinin de göz önünde bulundurularak tahliye talebinde bulunmuştu. Görüşünü açıklayan iddia makamı, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, tutuksuz sanık A.R.E.C.’nin tutuklanması talebinin dosyada değişiklik olmaması sebebiyle reddine karar verilmesini talep etmişti. Sanıklar ve avukatlarının tahliye istemlerini yinelemesi sonrasında ise heyet ara kararını açıklamak üzere davaya ara vermişti. Sanıkların, fabrika çalışanlarının, patlamada hayatını kaybeden işçilerin yakınlarının ve taraf avukatlarının beyanlarını dinleyen mahkeme heyeti, 5 günün sonunda ara kararını açıkladı. Heyet, iş sağlığı güvenlik uzamın olan A.B.’nin tahliyesine diğer tutuklu sanıkların ise tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Dava 10 Haziran 2021 tarihine ertelendi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSurvivor'dan elenen Yunus Emre Karabacak, takım arkadaşlarından İlayda ve Ayşe'yi topa tuttuSurvivor'dan elenen Yunus Emre Karabacak, takım arkadaşlarından İlayda ve Ayşe'yi topa tuttu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Manifesto olacakCumhurbaşkanı Erdoğan: Manifesto olacak
Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!
1/

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Mustafa Destici'den HDP açıklaması: Esasen kuruluşu da sakattır

Mustafa Destici'den HDP açıklaması: Esasen kuruluşu da sakattır

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

CHP Grup Başkanvekili Özkoç: Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesi doğru değil

CHP Grup Başkanvekili Özkoç: Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesi doğru değil

Parkta vahşet! 17 yaşındaki Gizem Canbulut bıçaklanarak öldürüldü

Parkta vahşet! 17 yaşındaki Gizem Canbulut bıçaklanarak öldürüldü

Gergerlioğlu'nun vekilliği düşürüldü

Gergerlioğlu'nun vekilliği düşürüldü

Diğer Haberler

Van'daki kadın cinayetinde yeni gelişme: 4 çocuk annesi eşini öldürüp kaçan zanlı yakalandı

Van'daki kadın cinayetinde yeni gelişme: 4 çocuk annesi eşini öldürüp kaçan zanlı yakalandı

Arızalı telefon kavgasında polise tehdit: Bunun hesabı kesilecek

Arızalı telefon kavgasında polise tehdit: Bunun hesabı kesilecek

Koronavirüs yasakları ne zaman kalkacak? Sokağa çıkma yasakları Nisan'da kalkacak mı?

Koronavirüs yasakları ne zaman kalkacak?

Hayvanat bahçesinden geyiği kaçırıp yediler! Alageyiğin bakıcısı yaşananları anlattı

Hayvanat bahçesinden kaçırıp yediler: Planlanmış bir olay

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yapacağım konuşma 2023'ün manifestosu olacaktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Manifesto olacak

Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu! Duygu Delen'in ölümüyle ilgili yeni gelişme

Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu! Genç kızın ölümüyle ilgili yeni gelişme

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.