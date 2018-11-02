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Havai fişek ve köpükle arkadaşlarına acımasızca şaka yaptılar

İLGİNÇ HABERLER  | 02.11.2018 10:33 | Son Güncelleme

Havai fişek ve köpükle arkadaşlarına acımasızca şaka yaptılar, o anları kaydedip sosyal medyada paylaştılar.

Havai fişekle arkadaşlarını korkutarak döktüğü köpüklü su ile kayganlık kazandırdığı zemine yönlendiren adamın şakası pes dedirtti. İşte o anlara ait görüntü.

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Anahtar Kelimeler:
şaka havai fişek köpük

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