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Havaist iki ay yüzde 50 indirimli olacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2018 15:49 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal: - "Yeni Havalimanı'nda toplu ulaşım iki ay boyunca yüzde 50 indirimli olacak" - "Vatandaşlarımız son model otobüslerle rahat bir şekilde yolculuk yapabilecek. En yakın mesafe için 12, en uzak mesafe için ise 30 liralık bedeli istanbulkart ile ödeyebilecek"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, 29 Ekim'de açılışı gerçekleşecek Yeni Havalimanı'nın toplu ulaşımında kullanılacak "Bagajlı Lüks Taşımacılık Sitemi"ndeki otobüslerin, iki ay boyunca yüzde 50 indirimli hizmet vereceğini söyledi.

Uysal, Yeni Havalimanı'nın toplu ulaşımında "Havaist" ismiyle kullanılacak otobüslerin tanıtımını gerçekleştirdi.

Sütlüce'de düzenlenen törende konuşan Uysal, Yeni Havalimanı'nın dünyanın en büyük ve en güzel havaalanı olacağını belirterek, havalimanı için aynı kalitede toplu ulaşım hizmeti sunulmasını planladıklarını vurguladı.

İETT Genel Müdürlüğü'nün Yeni Havalimanı'na toplu ulaşım için ihale gerçekleştirdiğini, ilk ihalenin, "kamu yararına" uygun bir sonuç çıkmadığı için iptal edildiğini dile getiren Uysal, ikinci ihaleyi 755 milyon 820 bin lira bedelle belediyenin firması Otobüs AŞ'nin kazandığını anımsattı.

Kentin farklı yerlerinden Yeni Havalimanı'na gidecek olanlarla, havalimanından İstanbul'un değişik noktalarına gelmek isteyenleri en konforlu şekilde ulaştırmayı hedeflediklerini aktaran Uysal, "18 noktada 150 otobüsle en iyi, en güzel ve en konforlu ulaşım hizmeti verilmesi gerekir diye düşündük. Yeni Havalimanı'nda 5 noktaya uçuş var. Bizim de 5 noktadan oraya ulaşımımız olacak. Yeni Havalimanı'nda toplu ulaşım iki ay boyunca yüzde 50 indirimli olacak." diye konuştu.

Mevlüt Uysal, vatandaşların son model otobüslerle rahat şekilde yolculuk yapabileceğini, en yakın mesafe için 12, en uzak mesafe için ise 30 liralık bedeli istanbulkart ile ödeyebileceğini kaydetti.

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