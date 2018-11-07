HAVAİST,  Otogar-İstanbul Havalimanı seferlerine yarın başlıyor

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Havalimanı’nda yolcuların ulaşım hizmetini sağlayan İstanbul Otobüs İşletmeleri A.Ş bünyesindeki HAVAİST, 29 Ekim itibariyle 4 hat olarak başlattığı seferlerine, yarın 15 Temmuz Demokrasi Otogarı-İstanbul Havalimanı hattını ekliyor.

29 Ekim’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılan İstanbul Havalimanı’nda yolcuların şehir içi ulaşımının sağlayan HAVAİST ilk etapta kentin 4 noktasında İstanbul Havalimanı’ndan seferlerine başlamıştı. Açılıştan bu yana HAVAİST, TÜYAP-Beylikdüzü, Taksim, Yenikapı, Kozyatağı Metro seferleriyle İstanbul Havalimanı’na yolcu taşımaya devam ediyor.

Mevcut 4 hatta 20 otobüsle yolcu taşıyan HAVAİST, yarın itibariyle 5. güzergah olarak 15 Temmuz Demokrasi Otogarı-Alibeyköy Cep Otogarı-İstanbul Havalimanı seferlerine başlayacak. 45 km’lik yeni güzergahta üç araç görev yapacak. Bu hattı kullanan yolcular iki aylık dönemde yüzde 50 indirimli olarak 8 TL ücret ödeyecekler. Devreye giren yeni güzergah ile beraber HAVAİST, 31 Aralık tarihine kadar 25 otobüsle haftada 50 sefer gerçekleştirecek. 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle firma 18 hatta 150 otobüs ile taşımacılık hizmeti sunacak.