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Havaist sefer sayısını bin 900'e çıkartacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 14:20 | Son Güncelleme

İstanbul Havalimanı'nın tam kapasite ile çalışmaya başlamasıyla Havaist, günlük 140 olan sefer sayısını bin 900'e çıkartacak - Havaist, 6 Nisan'dan itibaren 150 otobüsle 20 ayrı hatta, 65 noktada, günlük 90 bin yolcuya ulaşım hizmeti verecek

İSTANBUL (AA) - İstanbul Havalimanı'nın tam kapasite hizmet vermeye başlamasıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesinin iştiraki Otobüs AŞ'nin firması Havaist, sefer sayısını bin 900'e çıkaracak.

Büyükşehir Belediyesinden alınan bilgiye göre, 6 Nisan'dan itibaren tam kapasite ile hizmet vermesi planlanan İstanbul Havalimanı'na ulaşımda sıkıntı yaşanmaması için gerekli tedbirler alındı.

Bu kapsamda, 31 Ekim 2018'de İstanbul Havalimanı'ndaki uçuş programına göre 18 otobüs ile karşılıklı günlük 60 sefer gerçekleştirerek ulaşım hizmetine başlayan, sonraki aşamalarda sefer sayılarını 140'a çıkartan Havaist, yeni planlama yaptı.

Metro, metrobüs, otobüs, deniz hatları, minibüs ve şehirler arası yolcuları kullanabileceği otogar ve cep otogarı entegrasyou dikkate alınarak planlamaya göre sefer sayısı 140'tan günlük bin 900'e çıkartıldı.

Havaist, İstanbul Havalimanı'nın tam kapasite ile çalışmaya başlamasıyla birlikte 150 otobüsle, 20 ayrı hatta, 65 noktada karşılıklı olarak bin 900 sefer gerçekleştirerek günlük 90 bin yolcuya hizmet sağlayacak.

Havaalanına "Bagajlı Lüks Taşımacılık" hizmeti verecek olan Havaist'in tüm araçları, en son teknolojiye sahip, koltuk arkalarında LCD ekranlar, USB şarj dolum üniteleri, ücretsiz internet hizmeti sunan otobüslerden oluşacak.

20 ayrı hatta çalışacak otobüslerin standartları, görevli şoförlerin hizmet kriteri ve trafik kurallarına uygunluğu şirket tarafından titizlikle denetlenecek. Hizmet verdiği 31 Ekim 2018'den bu yana 110 bin kişiye ulaşım hizmeti veren Havaist, İstanbul Havalimanı'na kolay, konforlu ulaşımın sağlanması için 7 gün 24 saat esasına göre hizmet verecek.

Araçlar karşılıklı olarak 15 ile 40 dakikada bir sefer düzenleyerek insanları adreslerine güvenli şekilde ulaştıracak.

Havaist'in hat ve tarifeleriyle ilgili bilgileri şöyle:

HAD KODU HAT ADI FİYAT TARİFESİ (TL) İST - 1 Yenikapı 18 İST - 2 TÜYAP 21 İST - 3 Otogar 16 İST - 4 Bakırköy 18 İST - 5 Beşiktaş 18 İST - 6 Alibeyköy Cep Otogarı 16 İST - 7 Kadıköy 25 İST - 8 Pendik 30 İST - 9 Hacıosman 16 İST - 10 Sancaktepe 25 İST - 11 Arnavutköy 12 İST - 12 Kemerburgaz 12 İST - 13 Sarıyer 16 İST - 14 Başakşehir 14 İST - 15 Bahçeşehir 16 İST - 16 Mahmutbey Metro 15 İST - 17 Halkalı 16 İST - 18 Mecidiyeköy 16 İST - 19 Taksim 18 İST - 20 Sultanahmet 18

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Havaist İBB istanbul havalimanı ulaşım hizmeti

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