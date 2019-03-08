HAVAİST'e kadın eli değdi

Akıncı, İstanbul’dan Konya’ya otobüsün en ön koltuğunda yaptığı seyahatin otobüs şoförlüğüne heves kaynağı olduğunu kaydederek, "O gün, otobüs kullanmaya çok özenmiştim ve İstanbul’a döndüğümde ilk işim 'E' sınıfı ehliyet almak oldu. Bugüne kadar servis aracı, çeşitli turizm firmalarının tur otobüslerini de kullandım. En son, Otobüş AŞ bünyesinde Kadıköy-Ataşehir-Ümraniye hattında halk otobüsü şoförlüğü yaptım. Artık yeni görevimiz olan HAVAİST’te şoförlüğe başladık." ifadelerini kullandı.

HAVAİST’te çalışan 4 kadın şoförden biri olan, İstanbul Havalimanı-Taksim hattında çalışan Zeynep Alemdar Akıncı, 25 yıldır bu mesleği icra ettiğini belirtti.

31 Ekim 2018’de seferlerine başlayan ve hizmet noktalarını her geçen gün artıran HAVAİST’te 4 kadın şoför görev yapıyor. Kadın şoförler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde de yolculara hizmet için iş başındaydı.

Kadın-erkek şoför ayrımı yapmaksızın gösterdikleri hassasiyetten ötürü İBB yetkililerine de teşekkür eden Akıncı, "Yolcular ilk başta kadın şoför görünce şaşırıyorlar ama sonra tebessümle karşılıyorlar. İnsanların tepkisi çok güzel. Dünyanın en büyük havalimanında çalışmaktan, vatandaşlarımıza hizmet sunmaktan oldukça memnunum." değerlendirmesini yaptı.

- "Hayallerimin peşinden gittim ve başardım"

Otobüs şoförü olarak çocukluk hayalini gerçekleştirdiğini söyleyen Sevda Uzun ise 19 yıldır bu mesleği yaptığını kaydetti.

Uzun, daha önce servis taşımacılığı ve özel şoförlük yaptığını belirterek, "Otobüs AŞ bünyesinde Sarıyer-Beşiktaş-Kabataş halk otobüsü hattında çalıştım. Çocukken en büyük hayalim otobüs gibi büyük araçlar kullanmaktı. Hayallerimin peşinden gittim ve başardım. Şimdi de dünyanın en büyük havalimanı olan İstanbul Havalimanı’nda HAVAİST şoförü olarak göreve başlamak benim için gurur verici. Trafikte kadın şoför olmanın dezavantaj olduğunu söylerler. Buna çok katılmıyorum. Evet, bazen sorun yaşıyoruz ama insanlar sürücü koltuğunda kadın görünce daha nazik ve saygılı davranıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.