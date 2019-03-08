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HAVAİST’in kadın şoföründen Erdoğan’a çağrı: Makam şoförleriniz kadın olsun

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 14:36 | Son Güncelleme

HAVAİST’te çalışan kadın şoför Zeynep Alemdar Akıncı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde İstanbul Havalimanı’ndan Taksim’e yolcu taşıdı.

HAVAİST’in kadın şoföründen Erdoğan’a çağrı: Makam şoförleriniz kadın olsun

İSTANBUL, (DHA) -HAVAİST’te çalışan kadın şoför Zeynep Alemdar Akıncı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde İstanbul Havalimanı’ndan Taksim’e yolcu taşıdı. Emekçi kadınların kadınlar gününü kutlayan Akıncı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a “Makam şoförleriniz kadın olsun” diye seslendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Otobüs AŞ’ye bağlı HAVAİST’te çalışan kadın şoför Zeynep Alemdar Akıncı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde İstanbul Havalimanı-Taksim hattında 10.30 seferini gerçekleştirdi. Sefer öncesi verdiği röportajda kadınların kadınlar gününü çeşitli dillerde kutlayan Akıncı, HAVAİST tarafından kendisine gelen teklifi kabul etmesiyle havalimanında çalışmaya başladığını söyledi.

“CUMHURBAŞKANLIĞI OTOBÜSÜNÜ BAYAN KAPTANLARA BIRAKIN”

Akıncı, direksiyon başında Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bir ricada bulundu. Makam şoförü olmaya talip olduğunu söyleyen Akıncı, “Sayın Reis-i Cumhurum. Cumhurbaşkanlığı otobüsünü bayan kaptanlara, yani bizlere bırakın. Bayan milletvekillerinin ve bayan bakanlarının makam araçlarını bayan şoförler kullansın. O zaman her şey daha güzel olacaktır” ifadelerini kullandı.

“KADIN OTOBÜS ŞOFÖRÜ OLMANIN ZORLUĞU YOK”

Kadın otobüs şoförü olmanın pek çok yerde saygınlık kazandırdığını söyleyen Akıncı, kadınlara “Hiçbir dezavantajı yok. Siz kendinizi nasıl mutlu, saygılı, sevgili hissediyorsanız onu yapın” mesajı verdi.

“ERKEK OTOBÜS ŞOFÖRÜNÜ İZLEDİM, ŞOFÖR OLMAYA KARAR VERDİM”

Akıncı, otobüs sürmeye başlama hikayesini de şöyle anlattı:

“Bu mesleği seçişim arkadaşımla birlikte çıktığım Konya gezimde başladı. Gezi sırasında arkadaşımın uyuyacağını söylemesi üzerine sıkılmamak için kaptanın yanında bulunan muavin koltuğuna oturdum.

Bolu Dağı’nda bulunan mola yerinden Konya Kulu’ya kadar otobüs şoförünü izledim. Otobüs şoförünün direksiyon başında uykusu geliyordu, beni görünce ayılıyordu. O gün orada bir karar verdim. 'İstanbul’a dönünce ilk işim ehliyetimi büyütmek olacak ve bir şirket kuracağım’ dedim. Konya’daki işlerimi bitirir bitirmez İstanbul’a dönüp 3 arkadaşımızla birlikte limited şirketi kurduk. 20 yıl önce oldu bu şirketi kuruşumuz. Kendimize ilk önce 10 kişilik bir minibüs aldık. Benim amacım bayan şoförle bayanlara özel turizm yapmaktı. Daha önce hiç olmamış bu projeyi biz hayata geçirdik.”

Akıncı ile birlikte HAVAİST’te çalışan Sevda Uzun, Zehra Güzel, Ayşe Kurt adlı kadın şoförlere de kadınlar günü dolayısıyla HAVAİST yetkilileri tarafından çiçek takdim edildi.

HAVAİST’in kadın şoföründen Erdoğan’a çağrı: Makam şoförleriniz kadın olsunHAVAİST’in kadın şoföründen Erdoğan’a çağrı: Makam şoförleriniz kadın olsunHAVAİST’in kadın şoföründen Erdoğan’a çağrı: Makam şoförleriniz kadın olsun

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