Havalandırma borusu bile döşemişler! Hepsi imha edildi

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, Lice ve Hani İlçeleri mülki sınırlarında kalan dağlık ve kırsal alanda, 20 Ocak Pazartesi günü icrasına başlanılan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Polat Özbek ve Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Dolat Operasyonlarının başarıyla tamamlandığı belirtildi. başarıyla tamamlanmıştır. Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada operasyonda ele geçirilen malzemelerin olay yerinde imha edildiği belirtildi.

HEPSİ KULLANILMAZ HALE GETİRİLDİ

Açıklamada, "Söz konusu operasyonlarda; BTÖ mensuplarınca kullanılan, 3 adet kış sığınağı, 3 adet gözetleme mevzi ve 1 adet teröristlerce malzeme veya uyuşturucu saklamak maksadıyla toprak altında tamamı saç metalden yapılmış sığınak şeklinde depo tespit edilmeyi müteakip, tahrip edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir. Gerçekleştirilen temas ve adli arama neticesinde, bahse konu sığınaklar, ağaçlık, kayalık, taşlık alan ve toprağa gömülü jelikan bidonlar içerisinde; 1 adet 500 litrelik su deposu, El Yapımı Patlayıcı düzeneğinde kullanılmak üzere; 4 adet büyük tüp, 5 adet küçük tüp, 1 adet 12’li pil bloğu, 1 adet 8’li pil bloğu, 3 adet akü, 26 adet pil ile 4 adet kütüklük, 4 adet terörist kıyafeti, 247 adet muhtelif konserve, çok sayıda yaşam, giyim, tıbbi malzeme ve örgütsel döküman ele geçirilmiş, ele geçen delil niteliğine haiz olan malzemelere el konulmuş, diğer malzemeler yerinde imha edilmiştir" denildi.