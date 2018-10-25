Havalandırma borusunda mahsur kalan kedi kurtarıldı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde, bir dönercinin havalandırma borusu üzerinde mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, İsmet İnönü Caddesi'ndeki bir iş yerinin havalandırma borusunun üzerine çıkan kedi yavrusu, burada mahsur kaldı. Kedinin mahsur kaldığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kedinin bulunduğu yere merdiven dayadı fakat korkan kedi buradaki reklam panosunun içine saklandı.

Ekipler, cep telefonundan kedi sesi açarak kedinin saklandığı yerden çıkmasını bekledi.

Yavru kedi bir süre sonra saklandığı yerden çıktı ve kendisi için uzatılan tahtanın üzerinden aşağı atlayarak kaçtı.

Çevredekiler uzun uğraşlar sonucu yavru kediyi kurtaran ekiplere teşekkür etti.

