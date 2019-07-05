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Havalandırma boşluğuna düşen çocuğu itfaiye kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2019 20:08 | Son Güncelleme

Havalandırma boşluğuna düşen çocuğu itfaiye kurtardı

Malatya'da havalandırma boşluğuna düşen 5 yaşındaki çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Naya Dakhel (5), merkez Battalgazi ilçesinde, Şifa Mahallesi Neyzen Sokak'taki bir binanın 3. katındaki evinde oyun oynadığı sırada havalandırma boşluğuna düştü.

Evdekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından çocuğu bulunduğu yerden kurtardı.

Dakhel, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

Naya Dakhel'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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havalandırma boşluğu küçük çocuk Malatya

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