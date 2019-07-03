HABER

Havalandırma boşluğuna düşen güvercini itfaiye kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.07.2019 15:29 | Son Güncelleme

Aksaray’da apartmanın havalandırma boşluğuna düşen güvercin itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.Olay, Paşacık Mahallesi Yıldız Apartmanı’nda meydana geldi.

Havalandırma boşluğuna düşen güvercini itfaiye kurtardı

Aksaray’da apartmanın havalandırma boşluğuna düşen güvercin itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, Paşacık Mahallesi Yıldız Apartmanı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, havalandırma boşluğunda kuşun kanat çırpıntılarını fark eden apartman sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, zemin katın havalandırma boşluğunu açarak güvercini sıkıştığı yerden kurtardı. İtfaiye ekipleri güvercini tekrar doğaya bırakırken, vatandaşlar itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Havalandırma boşluğuna düşen güvercini itfaiye kurtardı

PARTNERBu kente sadece çıplaklar girebiliyor!Bu kente sadece çıplaklar girebiliyor!
Vicdansız motosiklet sürücüsü çocuğa çarpıp kaçtıVicdansız motosiklet sürücüsü çocuğa çarpıp kaçtı
İzmir’deki Özdere yangınında faciadan dönülmüşİzmir’deki Özdere yangınında faciadan dönülmüş
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Memur ve emekli maaş zam oranları belli oldu

Memur ve emekli maaş zam oranları belli oldu

Son dakika... Diyarbakır'da büyük operasyon!

Son dakika... Diyarbakır'da büyük operasyon!

Son bir yılın en düşüğüne geriledi

Son bir yılın en düşüğüne geriledi

Korkutan açıklama: Askeri müdahaleye hazırız

Korkutan açıklama: Askeri müdahaleye hazırız

İmamoğlu duyurdu! AK Partili başkanlarla ile bir araya geliyor

İmamoğlu duyurdu! AK Partili başkanlarla ile bir araya geliyor

Kaşıkçı cinayetinin üzerine bu nedenle gidilmemiş!

Kaşıkçı cinayetinin üzerine bu nedenle gidilmemiş!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da dehşet! Tornavidayı göğsüne ve sırtına sapladı

İstanbul'da dehşet! Tornavidayı tam 7 kez...

80 yaşındaki yaşlı kadın alevlerin arasında feci şekilde can verdi!

Yaşlı kadın alevlerin arasında feci şekilde can verdi!

Bozcaada'daki kan donduran cinayetle ilgili yeni gelişme!

Bozcaada'daki kan donduran cinayetle ilgili yeni gelişme!

25 yıl hapis cezası aldığını öğrenince adliyenin kapısını kırarak kaçmaya çalıştı

25 yıl hapis cezası aldığını öğrenince adliyeden kaçmaya çalıştı

Rüyada balık yemek ne demek? Rüyada balık yemekle ilgili rüya tabirleri

Rüyada balık yemekle ilgili rüya tabirleri

Batman'da koca dehşeti! Eşine, kayınvalidesini ve baldızını darp edip tehdit yağdırdı

Skandal olay! '100 adamı öldüreceğiz'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.