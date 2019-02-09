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Havalandırma boşluğuna düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2019 10:38 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Turgutlu ilçesindeki bir apartmanın 4'üncü katında oturan Nurdane Karacaova'nın, havalandırma boşluğuna düşen  'Tekir' adlı yavru kedisi itfaiye tarafından kurtarıldı.

Havalandırma boşluğuna düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Turgutlu ilçesindeki bir apartmanın 4'üncü katında oturan Nurdane Karacaova'nın, havalandırma boşluğuna düşen 'Tekir' adlı yavru kedisi itfaiye tarafından kurtarıldı.
Kurtuluş Mahallesi Şehitler Yolu 101 numaradaki 5 katlı apartmanın 4'ncü katında oturan Nurdane Karacaova'nun 'Tekir' adlı yavru kedisi, yaklaşık 12 metre yükseklikten, havalandırma boşluğuna düştü. Mahsur kalan kedinin sesini duyan apartman sakinleri, itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, zemin katta oturan Halil Şen'in evinin tuvalet penceresinden, özel bir aparatla kediyi kurtardı. Sağlık durumu iyi olan kedi, Karacaova'ya teslim edildi. Nurdane Karacaova, "Kedimiz bir gün boyunca kayboldu. Bir yerlerden sesi geliyordu ama havalandırma boşluğuna düştüğünü düşünmemiştik" dedi. Apartman sakinleri de itfaiye görevlilerine teşekkür etti.

FOTOĞRAFLI

Havalandırma boşluğuna düşen yavru kediyi itfaiye kurtardıHavalandırma boşluğuna düşen yavru kediyi itfaiye kurtardıHavalandırma boşluğuna düşen yavru kediyi itfaiye kurtardıHavalandırma boşluğuna düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı

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