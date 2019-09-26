HABER

Havalandırma boşluğuna düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.09.2019 10:57 | Son Güncelleme

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, bir iş yerinin havalandırma boşluğuna düşen yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.Edinilen bilgiye göre, Hacıarmağan Mahallesi Lütfullah Sokak üzerindeki bir iş hanının zemin katında iş yeri bulunan veteriner hekim Yusuf Zülali Gökten, havalandırma boşluğundan gelen kedi sesi üzerine itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, bir iş yerinin havalandırma boşluğuna düşen yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Hacıarmağan Mahallesi Lütfullah Sokak üzerindeki bir iş hanının zemin katında iş yeri bulunan veteriner hekim Yusuf Zülali Gökten, havalandırma boşluğundan gelen kedi sesi üzerine itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri, binanın havalandırma boşluğuna düşen yavru kediyi uzun uğraşların ardından bulunduğu yerden çıkarmayı başardı. Süt, mama ve su verilen kediyi muayene eden veteriner hekim Gökten, kedinin sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.
Veteriner hekim Yusuf Zülali Gökten, iş yerinde 2-3 gündür gelen seslerin nereden geldiğini tespit etmeye çalışırken binanın havalandırma boşluğuna bir kedinin düştüğünü fark edip itfaiye ekiplerine bilgi verdiklerini söyledi. İtfaiye ekiplerinin yavru kediyi havalandırma boşluğundan, aydınlatma sağlayarak kısa süre içerisinde çıkardığını aktaran Gökten, "İtfaiye çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Onlar sayesinde kediyi kurtardık. Bayağı aç kalmış ama biraz gıda verdikten sonra kendine geldi. Sağlık durumu gayet iyi ama çok korkmuş. Yavru kedinin bir müddet bakımını üstleneceğiz, sonra bir isteyen olursa sahiplendirme arzusundayız” dedi.

Yok artık, gören şaşıp kaldı! Balıkçıların yanına gelip... Yok artık, gören şaşıp kaldı! Balıkçıların yanına gelip...
Yeğeninin cip ile çarptığı yaşlı kadın öldüYeğeninin cip ile çarptığı yaşlı kadın öldü
13 yıl süren arayış polisin kimlik kontrolünde son buldu (2)13 yıl süren arayış polisin kimlik kontrolünde son buldu (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kontrolden çıkan TIR otoyolu kan gölüne çevirdi!

Kontrolden çıkan TIR otoyolu kan gölüne çevirdi!

EYT'liler için 3 faklı model

EYT'liler için 3 faklı model

Tepki çeken el hareketi!

Tepki çeken el hareketi!

Dehşete düşüren olay! Canlı yayında intihar etti!

Dehşete düşüren olay! Canlı yayında intihar etti!

Erdoğan'dan Fox News'e flaş açıklamalar

Erdoğan'dan Fox News'e flaş açıklamalar

Erdoğan ABD'de çok net konuştu! 'Bizi muaf tutun'

Erdoğan ABD'de çok net konuştu! 'Bizi muaf tutun'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kardeşinin boğulduğu yerde kayboldu

Kardeşinin boğulduğu yerde kayboldu

Uyuşturucu sanığından 'pes' dedirten savunma: Kaybetmemek için belime sardım

'Pes' dedirten savunma: Kaybetmemek için belime sardım

Gezmeye çıkıp kaybolan liseli Hatice aranıyor

Bir ilçe onu arıyor! Sır oldu...

Jandarma ekiplerinin denetiminde şaşkına çeviren detaylar

Jandarma ekiplerinin denetiminde şaşkına çeviren detaylar

İstanbul'da çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı ve konsolos aracına ceza

Çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı aracına ceza

Nevşehir'de kız çocuğuna cinsel istismar

Nevşehir'de kız çocuğuna cinsel istismar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.