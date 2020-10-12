Havalandırma boşluğuna düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı

Bartın’da bir binanın havalandırma boşluğuna düşerek mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kırtepe Mahallesi’nde bir binanın havalandırma boşluğunda kedi olduğunu fark eden vatandaşlar durumu Bartın Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerine bildirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye erleri, eskiden kazan dairesine kömür boşaltmak için kullanılan havalandırma boşluğuna düşen kediyi çıkarmak için çalışma başlattı. Havalandırma boşluğuna inen bir itfaiye eri yavru kediyi oradan çıkardı. O anlar cep telefonu ile kaydedilirken, vatandaşlar kediyi kurtaran itfaiye erlerine teşekkür etti.

