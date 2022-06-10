Havalandırma boşluğunda böyle yakalandı! "Hadi gel, çok terlemişsin orada"

Kayseri'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslara yönelik devam eden denetimlerde ilginç bir olay yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında yakalama emri ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanmasına yönelik kurulan özel ekiple çalışma yaptı.

İLGİNÇ SÖZLER: HADİ ÇIK GEL

'Hırsızlık' suçundan 13 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K.'nin (30) Ziyagökalp Mahallesindeki bir adreste saklandığını tespit eden ekipler, operasyon düzenledi. Eve giren ekipler, yaptıkları aramada şahsın lavabonun havalandırma boşluğunda olduğunu tespit etti. Havalandırma boşluğunun penceresini çıkaran bir polis memuru, "Tekrardan selamünaleyküm. Ne yapıyorsun? Nefessiz de kalmışsın. Canına kastın mı varda kendini oraya attın. Hadi gel, çok terlemişsin orada" dedi.

Şahıs, yaklaşık yarım saatin ardından havalandırma boşluğundan çıkarılarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.K., cezaevine teslim edildi.

