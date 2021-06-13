Havalar ısındı 56 yaşındaki Elizabeth Hurley açılıp saçıldı

Son olarak The Royals ve Runaways dizilerinde rol alan eski manken ve oyuncu Elizabeth Hurley, yaz sezonunu resmen açtı. Mankenliği geride bırakan ünlü isim oyunculuk dışında kendi kurduğu markası için mayo ve bikini tasarlıyor.

56 yaşında olmasına rağmen kusursuz fiziğiyle her daim çıplak paylaşımlar yapan Elizabeth Hurley, 2 milyon takipçisiyle bol bol fotoğraf paylaşımı yapıyor.

Bir hayali neşeli görünen Elizabeth Hurley, gönderisini “İngiliz yaz güneşinin tadını çıkarırken kim yurt dışında gezilere ihtiyaç duyar?” notuyla paylaştı.

