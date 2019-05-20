Havalar ısındı ilaçlama başladı

Pendik Belediyesi ekipleri havaların ısınmasıyla birlikte kent genelinde sivrisineklere karşı ilaçlama çalışması başlattı. Pendiklilerin rahat bir yaz geçirmesi amacıyla ilaçlamalar Eylül ayı sonuna kadar sürecek.

Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Veteriner İşleri Birimi, sivrisineklerle mücadele kapsamında tüm cadde ve sokaklarda muhtemel üreme kaynaklarına yönelik larva tarama ve ilaçlama çalışmaları yapıyor. İnsan sağlığına zarar vermeyen biyolojik ürünlerle yapılan ilaçlama işlemi mazgallardan ağaçlara, çöp konteynerlerinden derelere kadar sivrisinek popülasyonu bulunan veya olması muhtemel her alanda gerçekleştiriliyor.

Dört ayrı ekibin sürdürdüğü üreme alanlarına yönelik ilaçlama çalışmaları ortalama 3 haftalık periyotlarla gerçekleştiriliyor. Ayrıca 3 mobil ekiple de tüm dereler, parklar ve mesire alanlarında ilaçlama faaliyetleri yürütülüyor. Araç üstü ilaçlama işlemi (ULV) ise haziran ayından sonra başlayacak. Tüm ilaçlama çalışmaları eylül ayı sonuna kadar devam edecek.



