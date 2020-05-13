HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Havalar ısındı, önlemler azaldı! 9 ilde korkutan koronavirüs artışı

Havalar ısındı, önlemler azaldı! 9 ilde korkutan koronavirüs artışı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.05.2020 12:22 | Son Güncelleme

Koronavirüs pandemisi dünyayı etkilemeye devam ederken günden güne artan rakamlar göz korkutmaya devam ediyor. Ülkemizde de her ne kadar önlem alınsa da vatandaşların havaların ısınmasıyla tedbirleri azaltması endişe veriyor. Pek çok vatandaş önlemlere aldırış etmeden hareket ederken, ortaya çıkan son rakamlar göz korkutuyor.

Batman, Kars, Uşak, Düzce, Gaziantep, Van, Adıyaman, Rize ve Zonguldak gibi illerde koronavirüs vaka sayıları alarm vermeye başladı.

Havaların ısınmasıyla evde izolasyona önem vermeyen vatandaşlar, maske-sosyal mesafe gibi hayati tedbirleri de ihmal edince vaka sayıları korkutan bir artış gösterdi. 9 ildeki ölümcül koronavirüs salgını alarm düzeyinde...

Vaka sayısının arttığı illerin başında Batman geliyor. 3 Nisan'da 9 olarak açıklanan vaka sayısı büyük bir artışla bu hafta 450'ye kadar yükseldi. Batman Valisi Hulusi Şahin, kentte artan koronavirüs vakalarına dikkati çekerek, radikal kararlar almak zorunda olduklarını ve Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulanması için hükümete öneride bulunabileceklerini söyledi.

UŞAK'TA DA HIZLI ARTIŞ KAYDEDİLDİ

UŞAK'TA DA HIZLI ARTIŞ KAYDEDİLDİ
Nüfusa göre koronavirüs vakasının en çok görüldüğü yerlerden biri olan Uşak'ta da manzara aynı. 2 Nisan'da 38 olarak kayıtlara geçen vaka sayısı son döneme yükselişe geçti. 367 bin nüfuslu kentte 2 bin 950 test yapıldı. Toplam vaka sayısının ise 441 olduğu açıklandı.

RİZE REHAVETE KAPILDI

RİZE REHAVETE KAPILDI
Rize İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Tepe, Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında ciddi anlamda düşen vaka sayılarının vatandaşların virüs tamamen yok olmuş gibi rehavete kapılmalarının neden olduğunu bu nedenle vakaların yeniden artış gösterdiğini söyledi.
Tepe, "Cenaze ve taziyelerde, il dışından acıyı paylaşmak için gelen insanlarımız ile çok sayıda kontrolsüz temas yaşanmış, iftar yemeklerinde yakın eş, dost, akraba birlikte aynı ortamda kurallara uyulmaksızın bulunulmuştur" ifadelerini kullandı. Rize'de 4 Nisan'da 101 vaka vardı. Vakalar geçtiğimiz günlerde 58'e kadar inmişti.

MARDİN'DE DURUM CİDDİLEŞİYOR

MARDİN'DE DURUM CİDDİLEŞİYOR
Mardin'in yumuşak karnı ise Nusaybin ilçesi oldu. Yenişafaktan Talha Menteş'in haberine göre bugüne kadar 8 kişinin koronavirüsten dolayı hayatını kaybettiği ilçede 50 kişi de pozitif vaka olarak kayıtlara geçti.
3 Nisan'da Mardin genelinde açıklanan vaka sayısı 50 iken, Nusaybin şimdi tek başına bu sayıyı solladı. 3 kırsal mahalle ve şehir merkezinde çok sayıda evde karantina uygulanıyor.

GAZİANTEP'TE RAKAMLAR DAHA DA ARTABİLİR

GAZİANTEP'TE RAKAMLAR DAHA DA ARTABİLİR
Gaziantep'te bugüne kadar 11 bin test yapıldı. Vakalar ise 750'e yükseldi. Koronavirüs nedeniyle 2.5 milyonluk nüfusa sahip G. Antep'de 3 Nisan'da 49 vaka tespit edilmişti. G. Antep Valisi Davut Gül, önlemlerin gevşetilmesi halinde sayının yükselmeye devam edeceğini belirterek vatandaşları uyardı.

DÜZCE'DE DE VAKA SAYILARI ARTIYOR

DÜZCE'DE DE VAKA SAYILARI ARTIYOR
Virüsün artış gösterdiği iller arasında Düzce de yerini aldı. İlk il il vakalar açıklandığı tarihte 32 olan vakalar 246 kişiye ulaştı.

KARS SON 10 GÜNDE SALDI

KARS SON 10 GÜNDE SALDI
Kars'ta son güncel rakamlar açıklanmadı ama bizzat Kars Valisi Türker Öksüz vatandaşları, "Maalesef sokaklarımızın dolu olduğunu ve vatandaşlarımızın sosyal mesafe kuralına riayet etmediklerini görüyoruz. Son 10 günde vaka sayılarımızda artış olduğunu özellikle belirtmek istiyorum." sözleriyle uyardı.

ADIYAMAN'DA SOKAĞA MASKESİZ ÇIKMAK YASAK

ADIYAMAN'DA SOKAĞA MASKESİZ ÇIKMAK YASAK
Vatandaşların rehavet kapılması nedeniyle Anadolu'daki birçok ilde ek önlemler alındı. Adıyaman'da yarından itibaren sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı. Valilikten yapılan açıklamada, dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal mesafe ve kişisel hijyen kurallarına uyulmasının hayati önem taşıdığı hatırlatıldı.

BALIKESİR'DE DE YASAK

BALIKESİR'DE DE YASAK
Balıkesir'de de sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Ersin Yazıcı Başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, il genelinde maske ile dolaşmanın zorunlu olmasına karar verdi.
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

FBI o ismi 'yanlışlıkla' açıkladı! En büyük sır...

FBI o ismi 'yanlışlıkla' açıkladı! En büyük sır...

'Kızların resimlerini de görüyoruz, çaktırma'

'Kızların resimlerini de görüyoruz, çaktırma'

Acun Ilıcalı'nın paylaşımına Şeyma Subaşı'dan yorum!

Acun Ilıcalı'nın paylaşımına Şeyma Subaşı'dan yorum!

Sigarada ÖTV artışı!

Sigarada ÖTV artışı!

Kampanyaya yüzüğünü gönderen vatandaşa Erdoğan'dan sürpriz

Kampanyaya yüzüğünü gönderen vatandaşa Erdoğan'dan sürpriz

Bilim Kurulu üyesi: 3 kural şiddetle devam etmeli

Bilim Kurulu üyesi: 3 kural şiddetle devam etmeli

İlginizi Çekebilir

Şiddet gördüğü eşinden boşanmak istedi diye bu hale geldi!

Şiddet gördüğü eşinden boşanmak istedi diye bu hale geldi!

15 yıldır mağarada yaşıyor!

15 yıldır mağarada yaşıyor!

12 ülke peşinde! Değeri 300 bin TL

12 ülke peşinde! Değeri 300 bin TL

Samsun'da Ferrari otomobili olan bir kişi, 1000 liralık yardıma başvurdu

Samsun'da Ferrari otomobili olan bir kişi, 1000 liralık yardıma başvurdu

Dünyaca ünlü tatil beldemizde şaşkına çeviren görüntü

Dünyaca ünlü tatil beldemizde şaşkına çeviren görüntü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mayıs ayında kayak keyfi!

Mayıs ayında kayak keyfi!

Artvin'de şaşkına çeviren olay! Polis merkezi önünden koşarak geçince...

Şaşkına çeviren olay! Karakolun önünden koşarak geçince...

En uzun ömürlü insanlar orada yaşıyor! İşte koronavirüs vakasına rastlanmayan Gölköy

İşte koronavirüs vakasına rastlanmayan Gölköy

Hasta ziyaretine gittikleri akrabaları koronavirüs çıktı! 16 kişi karantinaya alındı

Hasta ziyaretine gittikleri akrabaları koronavirüs çıkınca...

Mercan Vadisi'nin buzul göllerinde ilkbahar güzelliği

Bulundukları yeri gören büyüleniyor!

Koronavirüsten ölenlerin cenazeleri nasıl defnediliyor? İşlemler dini usullere uygun mu?

Koronavirüsten ölenlerin cenazeleri nasıl defnediliyor?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.