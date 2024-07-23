Havalar ısınınca depremler mi arttı? Akıllara aynı soru geldi, Prof. Dr. Tüysüz uyardı: İki bölgeye dikkat!

Türkiye bu yaz sıcak havalarla kavruluyor. Özellikle Temmuz ayıyla birlikte etkisini artıran aşırı sıcaklar yaşamı olumsuz etkiliyor. İstanbul'da nem oranı zaman zaman yüzde 100'e ulaşırken, vatandaşlar nefes almakta bile zorlanıyor. Aşırı sıcakların etkili olduğu bugünlerde yurt genelinde yaşanan peş peşe depremler de dikkat çekiyor. Son olarak dün Çanakkale'nin Ezine ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Herhangi bir olumsuz duruma rastlanılmayan depremler sonrası akıllara yine "Aşırı sıcaklar depremi tetikler mi? Sıcaklıklar ile deprem arasında doğrudan bir ilişki kurulabilir mi?" soruları geldi.

Konuyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi'nden (İTÜ) Prof. Dr. Okyan Tüysüz, Habertürk'ten Mesut Yar'ın sorularına şu yanıtı verdi:

"OLAĞAN DIŞI BİR DURUM YOK"

Türkiye'de 485 bilinen fay var. En azından 500'ün üzerinde fay var. Bunlardan bir tanesi deprem üretse ülkede deprem etkinliği sürmüş oluyor. Herhangi olağan dışı durum yok. Özellikle 4-5 gibi depremler her an meydana gelebilir. Buna başka anlamlar yüklemek manasıdır.

"AŞIRI SICAKLAR DEPREMİ TETİKLEMEZ"

Depremle sıcak ilişkisinden bahsedemeyiz. 6 Şubat depremi Şubat'ta kar yağarken oldu. Kar yağdığı zaman deprem oluyor diyemeyeceğimiz gibi. Sıcaklıklar, soğukluklar ve diğer meteorolojik olaylarla depremin ilgisi yok. Meteorolojik olaylarla depremin, özellikle sıcaklıkların hiçbir ilgisi yok.

"BU TÜR DEPREMLER DEVAM EDECEKTİR"

2023 Şubat depreminden sonra özellikle Doğu Anadolu'da uzun süren deprem etkinliği var. Hala bu bölgede muhtelif depremler, artçı depremler oluyor. Dolayısıyla bu depremler devam edecek. Ege bölgesi ve bugün deprem de dahil olmak üzere dünyanın en sık bölgelerinden birisi. En büyük deprem değil ama sık deprem üreten bölgelerden.

"MARMARA VE BİNGÖL YEDİSU'YA DİKKAT"

Büyük deprem beklentisi olan yerler Marmara, Bingöl Yedisu gibi bölgeler. Buralar artık zamanını doldurmuş herhangi bir zamanda olabilecek depremler. Maalesef ne toplum ne kişi ne idare olarak depreme hazır olduğumuz söylenemez.