Havalar ısınınca ortaya çıktı! Karabük'te tedirgin eden olay

Karabük’te son günlerde hava sıcaklığının artması ile ortaya çıkan yılanlar vatandaşları tedirgin ediyor. Merkeze bağlı Yaylacık Mahallesi'nde bir vatandaş evine giren yılanı görünce panik yaşadı.

KENDİLERİ ÇIKARAMAYINCA İTFAİYEYİ ÇAĞIRDILAR

Kendi imkanları ile yılanı çıkarmaya çalışan vatandaş, başarılı olamayınca Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalanan 2 metre boyundaki yılan doğaya salınırken, ev sahibi itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

İNEKLERİN AHIRINA GİRMİŞ

Öte yandan yine merkeze bağlı Bolkuş köyünde ineklerin bulunduğu ahıra giren yılan, vatandaşlar tarafından öldürüldü.

İHA

