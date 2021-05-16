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  4. Havalar ısınınca ortaya çıktı! Karabük'te tedirgin eden olay

Havalar ısınınca ortaya çıktı! Karabük'te tedirgin eden olay

16.05.2021 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İki metre boyundaki yılanların ortaya çıktığı Karabük'te vatandaşlar büyük tedirginlik yaşadı. İtfaiye ekipleri yüzeye çıkan yılanları yakalayarak doğaya saldı.

Havalar ısınınca ortaya çıktı! Karabük'te tedirgin eden olay

Karabük’te son günlerde hava sıcaklığının artması ile ortaya çıkan yılanlar vatandaşları tedirgin ediyor. Merkeze bağlı Yaylacık Mahallesi'nde bir vatandaş evine giren yılanı görünce panik yaşadı.

KENDİLERİ ÇIKARAMAYINCA İTFAİYEYİ ÇAĞIRDILAR

Kendi imkanları ile yılanı çıkarmaya çalışan vatandaş, başarılı olamayınca Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalanan 2 metre boyundaki yılan doğaya salınırken, ev sahibi itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

İNEKLERİN AHIRINA GİRMİŞ

Öte yandan yine merkeze bağlı Bolkuş köyünde ineklerin bulunduğu ahıra giren yılan, vatandaşlar tarafından öldürüldü.

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İHA

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