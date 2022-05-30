Havalar ısınınca şehre indiler! Korku dolu anlar

Tokat merkezde bir işyerine ve Erbaa ilçesinde bir otomobilin motor kısmına giren yılanlar itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak doğaya salındı.

Tokat merkezde Niksar yolu kavşağı yakınlarında bir işyerine giren yılan, işyeri sahibinin yılanı farketmesi sonucu itfaiyeye haber verildi. Tokat Belediyesi İtfaiye ekipleri işyerinde bulunan yılanı özel bir aparat yardımı ile tutarak boş bir pet su bidonuna koyarak doğaya salındı.

OTOMOBİLE GİRDİ!

Erbaa ilçesinde meydana gelen olayda ise İsmail Tanoba adlı şahıs, İlçeye bağlı Kartosman köyü yakınlarındaki bağ evine gittiğinde aracından birtakım sesler geldiğini farketti. Tanoba bunun üzerine aracını kontrol ettirmek için sanayi sitesinde Mehmet Bulut adlı ustanın tamirhanesine götürdü. Aracın alt kısmında ki kapağı araladıklarında içerde yılan olduğunu farkedince durumu itfaiyeye haber verdiler.

Olay yerine gelen Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri yılanı bulunduğu yerden çıkartarak çuvala koyarak doğaya saldılar. Olay anı ise cep telefonu ile kaydedildi. (İHA)

