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Havalar ısınıyor ama Karagöl buz gibi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 09:10 | Son Güncelleme

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye başlayan sıcaklıklara rağmen Artvin’in Borçka ilçesindeki Karagöl buz tutan görüntüsü ile dikkat çekiyor.

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye başlayan sıcaklıklara rağmen Artvin’in Borçka ilçesindeki Karagöl buz tutan görüntüsü ile dikkat çekiyor. Göle giden 4 km’lik yolu kardan temizlemek için ekipler çalışma başlatırken, karla kaplı yola rağmen yöre insanı göle akın ediyor.
Kuzey Anadolu Dağları’nın devamı niteliğinde olan 3 bin 415 metre yüksekliğindeki Karçal Dağları’nın kuzeybatısında yer alan Artvin’in Borçka ilçesi sınırları içinde kalan deniz seviyesinden 1480 m yükseklikte bulunan Karagöl, yaz ve kış yöre insanının ilgi odağı oluyor. Heyelanla meydana gelen biri küçük olmak üzere iki gölden oluşan Karagöl, yaklaşık 50 bin metrekarelik bir alanı kaplıyor. Her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünen Karagöl, bölgede hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesine rağmen buz tutuna görüntüsü ile dikkat çekiyor. Mart ayında yağan yoğun kar yağışı ile birlikte göle giden yol karla kaplanırken, Borçka ilçe merkezine 25 km uzaklıktaki göle giden 4 km’lik yolun karla kaplı olması yetkilileri harekete geçirdi. 31 Mart seçimlerinin ardından görevine başlayan Borçka’nın yeni Belediye Başkanı Ercan Orhan, karla kaplı yolun açılması için ilçe kaymakamlığı ile irtibata geçerek göle yaklaşık 4 km mesafede kar temizleme çalışmaları başlatıldı. Karla kaplı yolun açılması ile birlikte yöre insanı, zorlu bir yolculuk sonrası buz tutan gölde ve etrafında oluşan görselliği cep telefonu ve fotoğraf makineleri ile ölümsüzleştirdiler.
Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan, Artvin’in turizmdeki mihenk taşlarından biri olan Borçka-Karagöl’e önemli turizm yatırımları yapıldığını hatırlattı. Gerçekleştirilen tanıtımlar ile birlikte Karagöl’e her sene bir önceki yıldan çok daha fazla turistin akın ettiğini kaydeden Orhan “Bu yıl Mart ayında yağan karla birlikte göle giden yolun bir kısmı ulaşıma kapandı.Turların geldiğini fark edince biz de sezona hazırlıklarımızı başlattık. Yolumuzu açtık” dedi.

Havalar ısınıyor ama Karagöl buz gibi

Havalar ısınıyor ama Karagöl buz gibi

Havalar ısınıyor ama Karagöl buz gibi

Havalar ısınıyor ama Karagöl buz gibi

Havalar ısınıyor ama Karagöl buz gibi

Havalar ısınıyor ama Karagöl buz gibi

Havalar ısınıyor ama Karagöl buz gibi

Havalar ısınıyor ama Karagöl buz gibi

Havalar ısınıyor ama Karagöl buz gibi

Havalar ısınıyor ama Karagöl buz gibi

Havalar ısınıyor ama Karagöl buz gibi

Havalar ısınıyor ama Karagöl buz gibi

Havalar ısınıyor ama Karagöl buz gibi

Havalar ısınıyor ama Karagöl buz gibi

Havalar ısınıyor ama Karagöl buz gibi

Havalar ısınıyor ama Karagöl buz gibi

Havalar ısınıyor ama Karagöl buz gibi

Havalar ısınıyor ama Karagöl buz gibi

Havalar ısınıyor ama Karagöl buz gibi

Havalar ısınıyor ama Karagöl buz gibi

Havalar ısınıyor ama Karagöl buz gibi

Havalar ısınıyor ama Karagöl buz gibi

Havalar ısınıyor ama Karagöl buz gibi
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