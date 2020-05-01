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Havalar ısınmaya başladı: Herkes bu soruyu soruyor

DÜNYA HABERLERİ  | 01.05.2020 09:18 | Son Güncelleme

Güneş ve ultraviyole ışınlar koronavirüsü yok edebilir mi? Pek çok kişinin umudu salgının yaz aylarında hız kesmesi. Ancak Alman uzmanlar "boş hayallere kapılınmaması" uyarısında bulunuyor.

Havalar ısınmaya başladı: Herkes bu soruyu soruyor

Yeni tip koronavirüs salgınının başında, yazın havalar ısındığı zaman, güneş ve ultraviyole ışınlarının etkisi ile virüsün etkisini yitireceği ve salgının sona ereceği sıklıkla duyuluyordu. Peki gerçekten yaz gelince, virüs etkisini yitirecek ve salgın sona mı erecek?

Alman uzmanların çoğu, yaz sıcaklarının yeni tip koronavirüsün etkisini çok az azaltabileceği, ancak virüsü yok etmeye yetmeyeceği görüşünde. Salgın hastalıklar konusunda yetkili Robert Koch Ensitüsü'nün sözcüsü Susanne Glasmacher, yazın “belirli bir etkisi” olsa da, halkın büyük bölümünün yeni tip koronavirüse bağışıklığının bulunmaması nedeniyle virüsün yazın da yayılmayı sürdürebileceğini ifade etti. Glasmacher, Nisan 2009'da başlayan H1N1 virüsünün neden olduğu domuz gribi salgınında da, yazın ve takip eden yılda da çok sayıda vaka görüldüğüne dikkati çekti.

"VİRÜS YAZIN YOK OLMAYACAK"

Hannover Tıp Yüksek Okulu Yöneticisi Virolog Thomas Schulz da, Robert Koch Enstitüsü’nden Glasmacher ile aynı görüşü paylaşıyor. Güneşin ultraviyole ışınlarının etkisinin çok az olacağını, sıcaklık ve güneş ışınlarının virüsün bulaşma katsayısını baskılayabileceğini belirten Schulz, ancak bunun “çok hafif” olacağını vurguladı.

Bulaşma katsayısı, koronavirüslü bir kişinin, virüsü kaç kişiye bulaştırdığını gösteriyor. Schulz, “Durum o kadar kötü değil, soğuk algınlığına yol açan virüsler yazın ortadan kaybolur" görüşünü savunanlara ise "Hayal kurmaya devam edin" diyor.

Alman hükümetine COVID-19 salgını sırasında danışmanlık yapan Berlin Charite Hastanesi’nden virolog Christian Drosten da küresel bir virüs salgınının sosyal mesafe, ultraviyole ışınları ve sıcaklık ile çok fazla durdurulamayacağını söyledi. Kuzey Alman Radyo Televizyon Kurumu’nun (NDR) podcast yayınında konuşan Drosten, yazın virüsün bulaşma katsayısının “yarım birim” düşeceği yönünde tahminler olduğunu belirtti.

Münih Schwabing Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü Başhekimi Clemes Wendtner de, yazın virüsün etkisinde hafif bir azalma beklemekle birlikte, “Yüksek hava sıcaklığı ile virüsün yok olacağını düşünme yanılsamasına kapılmamak gerektiği” uyarısında bulundu.

"BENZER VİRÜSLER KIŞIN AKTİF"

Yaz sıcaklarının virüsün etkisinin azaltılmasına katkı sağlayacağını düşünen uzmanlar bile güneş ışığı ve sıcak havanın yeni tip koronavirüsü nasıl etkileyeceğini tam olarak kestiremiyor. Braunschweig Teknik Üniversitesi Genetik Enstitüsü’nden Melanie Brinkmann ve Gießen Justus Liebig Üniversitesi’nden virolog Friedemann Weber doğrudan gelen güneş ışığı ile ısınan yüzeylerde virüsün yok olabileceği görüşünü savunuyor. Uzmanlar, güneş ışığındaki ultraviyole ışınların virüsün genetik yapısını bozacağını savunuyor.

Brinkmann ve Weber, Sars-CoV-2 ile benzerlik gösteren koronavirüslerin insanlarda kışın aktif olduğuna dikkat çekerek “Bu nedenle umarız bu durum Sars-CoV-2 için de geçerlidir” dedi.

"COVID-19'U 2021'E TAŞIYACAĞIZ"

Peki, gelecek kış aylarında salgında durum ne olacak? Braunschweig Teknik Üniversitesi Genetik Enstitüsü’nden Brinkmann, kışın vaka sayısının artıp artmayacağının, yazın sonunda ve sonbaharda kaydedilecek vaka sayısına bağlı olacağını belirterek ayrıca test ve tedavi imkanları ile enfeksiyon zincirlerinin kırılması ve halkın davranışlarının da önemli rol oynayacağını kaydetti.

Münih Schwabing Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü Başhekimi Wendtner, aşı olmadığı sürece Ekim ayından itibaren salgının yeniden hız kazanmasının göz önünde bulundurulması gerektiğini vurguladı. Muhtemelen, şimdi olduğu gibi salgının belirli bölgelerde yoğunlaşmayacağını, çok daha fazla bölgeye yayılacağını ifade eden Wendtner, “COVID-19’u 2021 yılına da taşıyacağız” dedi.

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