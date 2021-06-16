Havalar ne zaman ısınacak? Meteoroloji’den 15 il için uyarı!

Tatil planı yapan birçok insan havaların kötü gidişatının ne zaman biteceğini merak ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada ise Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu’da aralıklı sağanak yağış uyarısı yapıldı. Yapılan açıklamada hava sıcaklıklarında önemli bir düşüş olmayacağı ancak gök gürültülü sağanak yağışa illerin teslim olabileceği uyarısında bulundu.

MARMARA’DA KUVVETLİ YAĞIŞ

Meteorolojiden yapılan değerlendirmelere göre, öğle saatlerinden itibaren başlayacak olan şiddetli yağmur, İstanbul öncelikli olmak üzere Trakya çevrelerinde de gök gürültülü şekilde kendisini gösterecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Adana'nın kuzey kesimleri, Osmaniye, Hatay kıyıları, Kahramanmaraş'ın batısı, Giresun, Trabzon, Rize'nin iç kesimleri, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.