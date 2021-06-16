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Havalar ne zaman ısınacak? Meteoroloji’den 15 il için uyarı!

16.06.2021 09:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haziran ayında olmamıza rağmen havaların birkaç gündür soğuk ve yağışlı olması vatandaşları endişelendirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise 15 il için “sarı” uyarıda bulundu. Dün gece özellikle Marmara Bölgesi’ni etkisi altına alan sağanak yağışın ne kadar daha devam edeceği merak ediliyor. Marmara Bölgesi dışında; Antalya, Burdur, Isparta ve Karadeniz Bölgesi’nde de yer yer kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Peki havalar ne zaman ısınacak?

Havalar ne zaman ısınacak? Meteoroloji’den 15 il için uyarı!

Tatil planı yapan birçok insan havaların kötü gidişatının ne zaman biteceğini merak ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada ise Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu’da aralıklı sağanak yağış uyarısı yapıldı. Yapılan açıklamada hava sıcaklıklarında önemli bir düşüş olmayacağı ancak gök gürültülü sağanak yağışa illerin teslim olabileceği uyarısında bulundu.

MARMARA’DA KUVVETLİ YAĞIŞ
Meteorolojiden yapılan değerlendirmelere göre, öğle saatlerinden itibaren başlayacak olan şiddetli yağmur, İstanbul öncelikli olmak üzere Trakya çevrelerinde de gök gürültülü şekilde kendisini gösterecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Adana'nın kuzey kesimleri, Osmaniye, Hatay kıyıları, Kahramanmaraş'ın batısı, Giresun, Trabzon, Rize'nin iç kesimleri, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Özellikle gece saatlerinde Avrupa Yakası başta olmak üzere İstanbul ve Trakya çevresinde kuvvetli bir yağış bekleniyor.

HAVA SICAKLIKLARI
Hava sıcaklıklarında ciddi oranda değişiklikler olmasa da iç ve batı kesimlerde hava sıcaklığı normalin altında seyrediyor. Doğu bölgelerinde ise mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor.

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra ve gece saatlerinde Trakya ile Avrupa yakası başta olmak üzere İstanbul çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

15 İL İÇİN SARI UYARI
Meteoroloji, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Bilecik, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur ve Antalya için sarı uyarıda bulundu.

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