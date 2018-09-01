Havalar ne zaman serinleyecek? Meteoroloji'nin hava durumuyla ilgili son dakika tahminleri

Ağustos sıcaklıkları vatandaşlara zor anlar yaşatmaya devam ederken özellikle nemin etkili olduğu bölgelerde boğucu sıcaklar hayat kalitesini etkiliyor. Eylül ayına giriş yaptığımız bugünlerde vatandaşlar “Havalar ne zaman serinleyecek?” sorusunu sıkılıkla soruyor. Küresel tahmin sistemlerinden gelen son verilere göre hava sıcaklıkları 5 Eylül’den itibaren düşüyor ve yağışlı hava geliyor…

5 EYLÜL’DEN İTİBAREN SICAKLIKLAR ADIM ADIM DÜŞÜYOR

Birkaç gün daha etkisini gösterecek olan sıcaklıklar hafta ortasında yurda giriş yapan yağışlı hava dalgasıyla adım adım düşmeye başlıyor. 5 Eylül’de başlayacak olan yağışların aralıklarla eylül ortasına kadar Türkiye’de bölge bölge kendini göstermesi bekleniyor.

METEOROLOJİ’ DEN SON TAHMİNLER

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum’un kuzey ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.