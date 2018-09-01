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Havalar ne zaman serinleyecek? Meteoroloji'nin hava durumuyla ilgili son dakika tahminleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2018 11:59 | Son Güncelleme

Yaz mevsiminin son günlerini yaşarken, sıcaklıklar halen kendini hissettirmeye devam ediyor. Sıcaktan bunalan vatandaşlara Meteoroloji'den güzel haber geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan son dakika tahminlerine göre hafta ortasında yurdun batısından yeni bir yağışlı hava dalgası geliyor. Küresel tahmin sistemleri hava sıcaklıklarının düşmeye başlayacağı tarih için 5 Eylül'ü işaret ediyor.

Havalar ne zaman serinleyecek? Meteoroloji'nin hava durumuyla ilgili son dakika tahminleri

Ağustos sıcaklıkları vatandaşlara zor anlar yaşatmaya devam ederken özellikle nemin etkili olduğu bölgelerde boğucu sıcaklar hayat kalitesini etkiliyor. Eylül ayına giriş yaptığımız bugünlerde vatandaşlar “Havalar ne zaman serinleyecek?” sorusunu sıkılıkla soruyor. Küresel tahmin sistemlerinden gelen son verilere göre hava sıcaklıkları 5 Eylül’den itibaren düşüyor ve yağışlı hava geliyor…

5 EYLÜL’DEN İTİBAREN SICAKLIKLAR ADIM ADIM DÜŞÜYOR

Birkaç gün daha etkisini gösterecek olan sıcaklıklar hafta ortasında yurda giriş yapan yağışlı hava dalgasıyla adım adım düşmeye başlıyor. 5 Eylül’de başlayacak olan yağışların aralıklarla eylül ortasına kadar Türkiye’de bölge bölge kendini göstermesi bekleniyor.

METEOROLOJİ’ DEN SON TAHMİNLER

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum’un kuzey ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

MARMARA
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra bölgenin güneydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BİLECİK °C, 34°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra yer yer parçalı bulutlu

BURSA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra yer yer parçalı bulutlu

ISTANBUL °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

KOCAELI °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

EGE
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHISAR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra yer yer parçalı bulutlu

DENIZLI °C, 37°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra yer yer parçalı bulutlu

IZMIR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

KUTAHYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra yer yer parçalı bulutlu

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra Göller Yöresi’nin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

MERSIN °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

OSMANIYE °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

ESKISEHIR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

NIGDE °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

KARABUK °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

KASTAMONU °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz yer yer çok bulutlu, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

CORUM °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

ORDU °C, 29°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 30°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzeydoğu kesimleri parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum’un kuzey ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 28°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

MUS °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 27°C
Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DIYARBAKIR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

GAZIANTEP °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

KILIS °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

SANLIURFA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji hava durumu sıcaklık yaz mevsimi il il hava durumu

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