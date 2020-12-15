Havalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji tarih verdi

Gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı beklenen bölgede, sıcaklık mevsim normallerinde seyrederken, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği bölgede, yağışların Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar, Erzincan ile Iğdır çevrelerinde ise yağmur şeklinde olması öngörülüyor.

"Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, Perşembe gününden itibaren azalarak hafta sonunda mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor."

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, mevsim ortalamasının üzerinde geçen hava sıcaklıklarıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, Perşembe gününden itibaren azalarak hafta sonunda mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor." ifadelerine yer verildi.

Bölge genelinde buzlanma ve don olayı nedeniyle başta sürücüler olmak üzere, vatandaşlar ile yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 4, Ardahan'da 1, Erzurum ve Ağrı sıfır, Iğdır'da 3, Erzincan'da 6 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Iğdır'da 8, Ağrı ve Erzincan'da 6, Erzurum'da 3, Ardahan'da 1, Kars'ta sıfır derece olacağı tahmin ediliyor.

Kayak merkezlerinde kar kalınlıkları ise Palandöken'de 20, Sarıkamış'ta 19, Konaklı'da 13 santimetre ölçüldü.

KARS'TA SİS ETKİLİ OLUYOR

Kars'ta iki gündür etkili olan sis ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 10 metreye kadar düştüğü kentte sürücüler zor anlar yaşadı.

Özellikle Kars-Göle kara yolunda sürücüler yoğun sis nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.

Kars Kalesi ile çevresinde bulunan tarihi yapılarda oluşan sis, güzel manzaralar oluşturdu.

