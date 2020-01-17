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  4. Havalar soğudu, aşırı yüke elektrik dağıtım panoları dayanmıyor

Havalar soğudu, aşırı yüke elektrik dağıtım panoları dayanmıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 17:13 | Son Güncelleme

Havaların soğuması ile birlikte elektrikli ısıtıcıların yoğun biçimde kullanıldığı Güneydoğu Anadolu’da dağıtım panoları, kayıt dışı tüketimin de etkisi ile aşırı yüke dayanamayarak yanıyorlar.

Havalar soğudu, aşırı yüke elektrik dağıtım panoları dayanmıyor

Havaların soğuması ile birlikte elektrikli ısıtıcıların yoğun biçimde kullanıldığı Güneydoğu Anadolu’da dağıtım panoları, kayıt dışı tüketimin de etkisi ile aşırı yüke dayanamayarak yanıyorlar. Son olarak Batman ve Şanlıurfa’da iki elektrik dağıtım panosu yanarak kullanılamaz hale geldi.
Batman’ın Çarşı Mahallesi ile Kısmet Mahallesi arasında bulunan 78 numaralı dağıtım merkezine ait binadaki 350 aboneye enerji verilen dağıtım panosu, aşırı yük nedeniyle yanmaya başladı. Trafo binasından çıkan dumanlar ve patlama sesleri korkuya yol açarken, olayı haber alan Dicle Elektrik ekipleri zaman geçirmeden bölgeye gitti. Elektrik enerjisinin kesilmesinin ardından itfaiye tarafından yangın söndürüldü. Dicle Elektrik ekipleri daha sonra dağıtım panosunu yenileyerek, enerji akışını yeniden sağladı.
Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesine bağlı Gölbaşı Mahallesi Paşa Konağı Caddesi’nde yaklaşık 200 aboneye enerji dağıtan elektrik panosu da aşırı yüke dayanamayarak yanmaya başladı. Yangın büyüyünce elektrik yüklü kabloların birbirine temas etmesi sonucu patlamalar yaşandı. Çevrede bulunan korkuya kapılırken, olayın ihbar edilmesi üzerine Dicle Elektrik ekipleri bölgeye giderek panoya enerji akışını kesti. Ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangının söndürülmesinin ardından Dicle Elektrik tarafından pano yenilendi ve 200 aboneye yeniden enerji verilmeye başlandı.
Dicle Elektrik yetkilileri, her iki yangının da aşırı yüklenmeden dolayı çıktığını belirterek, “Havaların soğuması ile birlikte elektrikli ısıtıcıların kullanımında ciddi bir artış yaşanıyor. Bu da doğal olarak trafo ve panolarımızın üzerine normalin çok üzerinde yük binmesine neden oluyor. Aşırı yükten dolayı fazlasıyla ısınan pano ve trafolarımız ne yazık ki bu şekilde yanarak devre dışı kalıyorlar. Bu yüzden çok kişi uzun süreler enerjisiz kalarak mağdur oluyor. Bunların yaşanmaması için tüketimde aşırıya kaçılmaması, özellikle de kayıt dışı elektrik kullanılmaması gerekmektedir” dedi.

Havalar soğudu, aşırı yüke elektrik dağıtım panoları dayanmıyor

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