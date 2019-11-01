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Havalar soğudu balık tezgahları şenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2019 15:51 | Son Güncelleme

SAMSUN'da hava sıcaklıklarının düşmesi ve deniz suyunun soğumasıyla tezgâhlar hamsi, mezgit, uskumru ve istavrit ile şenlendi.

Yaprak KOÇER- Hüseyin KALAY/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da hava sıcaklıklarının düşmesi ve deniz suyunun soğumasıyla tezgâhlar hamsi, mezgit, uskumru ve istavrit ile şenlendi. Vatandaşın balığa olan ilgisi artarken, Karadeniz sofralarının vazgeçilmezi olan hamsi kilosu 10 TL'den satılıyor.
Sonbaharın gelmesiyle birlikte hava sıcaklıklarındaki düşüş ve deniz suyunun soğuması, balıkçıların yüzünü güldürdü. Hem avlanan balık miktarı hem de vatandaşların balığa olan talebi arttı. Deniz suyu ısısının istenilen seviyeye ulaşmasıyla av sezonu bereketli geçerken, kentteki tezgahlar da hamsi, mezgit, uskumru ve istavritle şenlendi. Karadeniz'de tezgahları dolduran balıkların başında ise hamsi geliyor. Karadeniz'de sofraların vazgeçilmezi olan hamsi, kilogramı 10 TL'den satışa sunuluyor.
'BU SENE HAMSİ BOL'
Samsunlu balıkçı Recep Erdoğan, Karadeniz insanı için balığın özellikle hamsinin yerinin ayrı olduğunu söyleyerek, "Av sezonunu başlamasıyla birlikte sofralarda balıklar yerini aldı. Ama Karadenizliler için hamsi demek başka bir şeydir. Bu sene hamsi bol. Kaliteli hamsinin kilosu şu an 10 liradan satışa sunuluyor. Vatandaşın ilgisi iyi, talep daha da artacak. Havalar soğuyunca insanların aklına gelen ilk şey balıktır, özellikle Karadeniz'de. Karadenizli için hamsi bereket ve bolluk demektir. Gariban yemeğidir. Bir kilo hamsiyle 4 kişilik bir aile doyabilir" dedi.
KALİTESİ DÜŞÜK HAMSİLERE DİKKAT
Kalitesi düşük hamsinin bazı tezgahlarda kilosu 5 TL'den satıldığını ancak bu fiyatın kullanılan poşetin bile giderini karşılamadığını söyleyen Erdoğan, "Kalitesi çok düşük hamsiler piyasada satılabiliyor. Ambarda beklemiş hamsi, hale giderken yolda 3-4 saat beklemiş hamsi bunlar. Bu hamsi canlı hamsi gibi tezgahta durmuyor, gözleri kırmızı oluyor. Satıcı bunu ışığın altında üzerine 5 lira fiyat etiketini vurup, satıyor. Vatandaş iyi balığı balıkçısından anlar. Çünkü üzerine 2 kilo kaliteli balık serer altına kalitesiz balığı serperek satar. Vatandaş bunu anlayamaz. Ama burada 5 lira diğer yerde 10 lira dersen vatandaş kaybeder. Balığı alır akşam evde çöpe döker" diye konuştu.
Samsun'da hamsi 10, mezgit 20, uskumru 15, sargana 25, istavrit 10, barbun ise 30 TL'den satışa sunuluyor.

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