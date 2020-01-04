Havalar soğumayınca kışlıklar tezgahta kaldı

Konya’da havaların tam anlamıyla soğumaması, kışlık kıyafet satan esnafların işlerini olumsuz etkiledi.

Ocak ayı gelmesine rağmen Konya’da kış mevsimi geçen senelere göre yağışsız ve daha sıcak geçiyor. Hava şartlarının mevsim normallerinde seyretmemesi en çok da kışlık kıyafet satmaya çalışan esnafları etkiliyor. Havanın bir soğuk, bir sıcak olması nedeniyle kışlık ürün satışlarında geçen senelere oranla bir düşüş yaşandı. Vatandaşlar, soğuk havalar tam anlamıyla kendisini hissettirmeyince geçen senelerde aldığı kıyafetleri giymeye başladı. Bu nedenle esnaflar kış mevsiminden beklentilerini karşılayamadı ve kışlık ürünler tezgahlarda kaldı.

“Küçük esnaftan da alışveriş yapın ki bu bizim sonumuz olmasın”

Konya’da 15 yıldır baba mesleği olan giyim mağazasını işleten Musa Güden, kış sezonunda genellikle Kasım ve Aralık aylarının yoğun geçmesini beklediklerini ancak her sene bu durumun önceki seneyi biraz daha arattığını söyledi. Kasım ve Aralık aylarında yağış olmadığı zaman iş yapamadıklarını dile getiren Güden, “Bizde 1, 2 ve 3. aylar, işin olmadığı aylar. Yani esnaf olarak siftahsız kapattığımız günler olacak. Alışveriş merkezlerine yönelmeler küçük esnafı zora sokuyor. Buradan tüm müşterilere sesleniyorum; küçük esnaftan da alışveriş yapın ki bu bizim sonumuz olmasın. Ben onlardan bu desteği istiyorum yani küçük esnaflar kazansın. Ben kendim de bu sektörde olmasa dahi bir alışveriş yapacağımda küçük esnafı tercih ediyorum. Çünkü küçük esnafın paraya daha çok ihtiyacı var. Konya’nın kültüründe şu var; 11. ve 12. aylarda kış gelmezse, 1. ayda yağış görürsek Konyalı alışveriş yapmaz. Kışı, üzerindekilerle ve geçen sene aldıklarıyla geçirir. Konya’da bu mantıkla ilerliyor. Bunu hiçbir zaman değiştiremeyeceğimize inanıyoruz. Biz esnaflar olarak inşallah değişir diye düşünüyoruz. Şuan dükkanıma giren 1 müşterim oldu, onunla siftah ettim. Akşama kadar da böyle gider diye düşünüyorum. Çünkü kimse yok” şeklinde konuştu.