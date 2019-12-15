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Havalar soğuyunca vatandaşlar kelle paçaya yöneldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.12.2019 11:18 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da vazgeçilmez tatlardan olan ‘kelle paça’, soğuk kış aylarında lezzeti ve sağlığa olan faydalarıyla yoğun ilgi görüyor.İçerdiği vitamin ve minerallerle bağışıklık sistemini güçlendirdiğine inanılan keçe paça, günün her saati tüketilebilen bir besin kaynağı.

Şanlıurfa’da vazgeçilmez tatlardan olan ‘kelle paça’, soğuk kış aylarında lezzeti ve sağlığa olan faydalarıyla yoğun ilgi görüyor.
İçerdiği vitamin ve minerallerle bağışıklık sistemini güçlendirdiğine inanılan keçe paça, günün her saati tüketilebilen bir besin kaynağı. Kış aylarında soğuk algınlığı ve gripten koruduğuna inanılan paça çorbasının sarımsak, limon ve sirke ile birlikte insan vücudunda direnci artırdığı belirtiliyor. Pazarda kellenin yanında paça, bumbar ve bir koyuna ait karın, 55 liradan alıcı buluyor.
Sakatat alan vatandaşlar, soğuk ve mevsim değişimlerinde oluşan hastalıklara karşı korunmak için kele paçayı bolca tükettiklerini ifade ettiler. Havaların soğumasıyla birlikte kelle paça satışının da arttığını söyleyen Murat Demircan, “Havalar soğuduğu için kelle satışımız daha çok rağbet görüyor. Kelle hava soğuk olduğu için daha kolay tüketilebiliyor. Kelle ve paçayı daha çok kırsaldan gelen insanlar alıyor. Bir de Suriyeli vatandaşlara satış yapılıyor. Onlar bu işi daha iyi bildikleri için alıyorlar. Kellenin faydaları soğuk algınlığına, gribe, özellikle çocuklar için birebir tavsiye edilen bir şey. Kelle ve paçanın temizlenmiş fiyatı 55 lira, kirli takımı 30 liraya satıyoruz. Kelleye rağbet kışın daha çok oluyor. Kışın 100 tane satıyorsak, yazın 30 taneye düşüyor” diye konuştu.
Kelle almaya gelen vatandaşlar ise soğuk havalarda daha çok kelle tükettiklerini, soğuk havada vücuda iyi geldiğini, kellenin faydasının çok olduğunu belirttiler.

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