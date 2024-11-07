Havale nedir, belirtileri nelerdir? Havale geçiren çocuk nasıl anlaşılır?

Havale, sıklıkla kasların istemsiz bir şekilde kasılması ve kişinin bilincinin kaybolması gibi belirtilerle kendini gösterir. Havaleler çeşitli sebeplerle tetiklenebilir ve hem çocuklar hem de yetişkinler dahil olmak üzere her yaş grubundaki bireylerde görülebilir. Beyindeki elektriksel dalgalanmaların kontrolden çıkması, kasların kasılmasına ve bilinç kaybına yol açarak kişinin normal davranış ve hareketlerini etkiler.

Havale nedir?

Havale, beynin normal elektriksel işleyişinin bozulması sonucu ortaya çıkar. Bu karmaşık durum genellikle birden fazla faktörün birleşimiyle tetiklenir. İnsan vücudu beyin hücreleri olarak bilinen nöronlar tarafından kontrol edilir. Nöronlar, elektriksel sinyaller aracılığıyla birbirleriyle iletişim kurar. Havale başladığında bir ya da daha fazla nöron, normalden çok daha fazla elektriksel aktivite üretir. Bu anormal aktivite genellikle kasılmalar, bilinç kaybı ve kontrolsüz vücut hareketleri gibi semptomlarla kendini gösterir.

Havale belirtileri nelerdir?

Havale belirtileri sırasında vücudun belirli bölgelerinde ya da tüm vücutta kasılmalar meydana gelir. Genellikle eller ve bacaklarda daha belirgin olur. 38°C'nin üzerinde yüksek ateş görülür. Ateş yükseldikçe havale riski artabilir. Kişi bilinç kaybı yaşar ve çevresine tepki veremez. Ayrıca ağzın kenarlarında beyazlık ya da morarma oluşabilir ve dil ısırılması sıkça görülen bir belirtidir. Gözler genellikle yukarıya doğru kayar ya da sabit bir noktada kalır. Nefes alma hızı değişebilir ve bazen nefes almak güçleşebilir. Havale sırasında kişi yere düşebilir bu da fiziksel yaralanmalara yol açabilir. Aynı zamanda kalp atışı hızlanabilir ve tansiyon yükselebilir.

Havale geçiren çocuk nasıl anlaşılır?

Havale, özellikle çocuklarda hızlı bir şekilde gelişebilir ve çeşitli belirtilerle kendini gösterebilir. Çocuk vücudunun bir bölümünde ya da tamamında kontrolsüz kasılmalar yaşayabilir ve bu da vücudun sertleşmesine neden olur. Bilinç kaybı yaşanabilir, çocuk tepki vermez ve gözleri sabit kalabilir veya yukarıya kayabilir. 38°C'nin üzerinde ateş görülebilir.

Havale sırasında çocuk dilini ısırabilir ve ağzında köpük oluşabilir. Kasılmalar nedeniyle çocuk çırpınabilir veya vücut hareketleri yapabilir. Ayrıca cilt rengi soluklaşabilir veya morarmaya başlayabilir. Havale öncesinde ya da sonrasında bazı çocuklar ağlama ya da çığlık atma gibi tepkiler verebilir.

Havale tedavisi nasıl yapılır?

Havale tedavisi için havale süresi 5 dakikayı geçerse hemen acil yardım çağrılmasını gerektirir. Kişi güvenli bir pozisyona yerleştirilmeli, başı desteklenmeli ve ağzına hiçbir şey konulmamalıdır.

Havale bittikten sonra kişi yan pozisyonda yatırılmalı ve rahatlaması izlenmelidir. Tedavi sürecinde altta yatan nedenin belirlenmesi için doktorun önerdiği tedavi ve ilaçlar uygulanır.