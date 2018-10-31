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Havale parasının gelmemesine kızıp banka müdürünü bıçakladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2018 12:58 | Son Güncelleme

Ulaş ilçesindeki bir bankanın şube müdürü, işlem yaptırmak üzere bankaya gelen kişi tarafından bıçakla yaralandı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Ulaş ilçesindeki bir banka şubesinin müdürü, işlem yaptırmak üzere bankaya gelen kişinin bıçaklı saldırısı sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, banka müşterisi M.K, hesabına gelecek havaleyi sormak üzere ilçedeki bir bankanın şubesine gitti.

Banka görevlilerinin havalenin gelmediğini söylemesine rağmen ikna olmayan M.K. ile konuyu görüşmek üzere bankanın şube müdürü H.K. (39) geldi.

M.K, bilgisayardan havaleyi sorgulamak üzere işlem yaptığı sırada H.K'yi sırtından bıçakladı.

Ulaş İlçe Hastanesinde ilk müdahalesi yapılan yaralı H.K, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.

Göğüs Cerrahi Servisi'nde tedavi altına alınan H.K'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

M.K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

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Banka Müdürü bıçaklama Sivas

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