HABER

Havale sormaya gittiği bankanın müdürünü bıçakladı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.10.2018 13:42 | Son Güncelleme

SİVAS'ın Ulaş ilçesinde bir banka şubesinin müdürü Hasan Kızıltoprak (39), kendisine gelecek havaleyi sormak için gelen M.K.'nin bıçaklı saldırısında yaralandı.

Havale sormaya gittiği bankanın müdürünü bıçakladı

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ın Ulaş ilçesinde bir banka şubesinin müdürü Hasan Kızıltoprak (39), kendisine gelecek havaleyi sormak için gelen M.K.'nin bıçaklı saldırısında yaralandı.
Olay, sabah saatlerinde ilçe merkezindeki bir kamu bankasının şubesinde meydana geldi. Bankaya gelen M.K., kendisine gelecek havaleyi sordu. Banka çalışanı ise havalenin gelmediği yönünde bilgi verdi. Ancak ikna olmayan M.K., çalışanla tartışmaya başladı. Bunun üzerine banka müdürü Hasan Kızıltoprak, M.K.'nin yanına geldi. Hasan Kızıltoprak, havaleyi bir daha kontrol etmek için bilgisayardan sorgulama yaparken, M.K.'nin bıçakla saldırısına uğradı. Sırtından yaralanan Kızıltoprak, çağırılan ambulansla Ulaş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalesinin ardından da Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Göğüs cerrahi servisinde tedaviye alınan Kızıltoprak'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis tarafından gözaltına alınan M.K., sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

FOTOĞRAFLI

PARTNERHer şey bu evde yaşandı! Tecavüzcüyü önce cinsel organından bıçakladı, ardından... Her şey bu evde yaşandı! Tecavüzcüyü önce cinsel organından bıçakladı, ardından...
Girdiği marketten sadece madeni para çaldıGirdiği marketten sadece madeni para çaldı
Emrah Nayci sağ olarak ele geçirildiEmrah Nayci sağ olarak ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Kemer Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: 20 kişi için gözaltı kararı

Son dakika! Kemer Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: 20 kişi için gözaltı kararı

HSK kararnamesi Resmi gazete'de yayımlandı! 2 binden fazla atama yapıldı

HSK kararnamesi Resmi gazete'de yayımlandı! 2 binden fazla atama yapıldı

Amerika'ya yerleşen Tolga Karel ilk kez konuştu: Zor bir süreçteyim

Amerika'ya yerleşen Tolga Karel ilk kez konuştu: Zor bir süreçteyim

Çalışan annelere İŞKUR'dan 400 lira destek

Çalışan annelere İŞKUR'dan 400 lira destek

Son dakika! Afganistan'da orduya ait helikopter düştü: Çok sayıda ölü var

Son dakika! Afganistan'da orduya ait helikopter düştü: Çok sayıda ölü var

Çoğunluğu Suriyelilerden oluşan grup, genç bir kıza toplu tecavüz etti!

Çoğunluğu Suriyelilerden oluşan grup, genç bir kıza toplu tecavüz etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dinozorlarla aynı çağda yaşadılar! 'Mersin Balıkları' için çağrı

Dinozorlarla aynı çağda yaşadılar! 'Mersin Balıkları' için çağrı

Türkiye'nin kanını donduran sapık tutuklandı

Türkiye'nin kanını donduran sapık tutuklandı

Emrah Nayci sağ olarak ele geçirildi

Emrah Nayci sağ olarak ele geçirildi

2 genç kız tekme tokat birbirine girdi!

2 genç kız tekme tokat birbirine girdi!

Mide bulandıran olay! İdrarını bir şişeye koyup...

Mide bulandıran olay! İdrarını bir şişeye koyup...

Söylentisi bile yetti! 'Süper loto' hayatını kabusa çevirdi

Söylentisi bile yetti! 'Süper loto' hayatını kabusa çevirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.