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  4. Havalı tabanca atıcılık kursuyla hayatları değişti

Havalı tabanca atıcılık kursuyla hayatları değişti

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2020 10:31 | Son Güncelleme

OSMANİYE'nin Toprakkale ilçesinde, yaklaşık 2 yıl önce açılan havalı tabanca atıcılık kursu, bazı öğrencilerin hayatlarını değiştirdi.

İbrahim EMÜL/TOPRAKKALE (Osmaniye), (DHA) - OSMANİYE'nin Toprakkale ilçesinde, yaklaşık 2 yıl önce açılan havalı tabanca atıcılık kursu, bazı öğrencilerin hayatlarını değiştirdi. Toprakkale Halk Eğitim Merkezi zemin katta açılan poligonda 10 yaş üzeri kurs gören ve attıkları hedefleri başarıyla vuran kız öğrencilerde, odaklanma, dikkat dağınıklığı ve konsantrasyon gibi sorunlarının ortadan kalktığı bildirildi. Kursa katılan çocukların her birinin ayrı bir amacının olduğu, bazılarının Türkiye'de bu sporla ilgili dereceler elde etmek istediği, bazılarının da polis özel hareket ya da asker olarak görev yapmayı hedefledikleri kaydedildi.
SİLAHLA İLGİLİ DOĞRU BİLGİLER VERİYORUZ
Açılan havalı tabanca atıcılık kursunda yetişen çocuklar, kısa sürede başarı yakalayarak ilin ve ilçenin adını duyurmaya başladı. Atıcılık poligonunu ilçeye kazandıran antrenör Ahmet Nüdayi Oğraş, amaçlarının çocuklara silahla ilgili doğru bilgiler vermek olduğunu söyledi. Spora başlayan çocukların derslerinde ve hayatta daha başarılı ve özgüvenli olduklarını belirten Oğraş, dikkat ve konsantrasyon eksikliği olan çocukların bu sorunlarının atıcılık sporuna başlamasıyla ortadan kalktığını kaydetti.
Atıcılık sporunun olimpik bir spor olduğu için 10 yaşından itibaren başlanabildiğini aktaran Oğraş, "Türk milleti olarak silahlara düşkünlüğümüz var. Bu bir gerçek. Bu spor silah konusunda çocukları erken bilinçlendiriyor. Yani asılan afişlerden ve pankartlardan daha etkili diyebilirim. Silah hem ateş hem de dost önemli olan silahı doğru yerde ve nerede kullanacağını bilmek" diye konuştu.
2 kızını da havalı tabanca atıcılık kursuna gönderen Evren Eser ise, "Çocuklarımın dikkat dağınıklığı vardı. Bu kursa gönderdikten sonra dersteki başarıları arttı. Açıkçası kursa gönderirken endişelerimiz vardı. Ancak kursu görünce bu endişelerimiz kayboldu" diye konuştu.
10 yaşındaki İkranur Eser ise bu sporu çok sevdiğini ileride polis özel hareket olmak istediğini söylerken ablası 14 yaşındaki Yaren Eser ise bu sporun derslerine çok olumlu yansıdığını dikkat dağınıklığı probleminin ortadan kalktığını dile getirdi. 10 yaşındaki İkra Kaş ile ablası 12 yaşındaki İlknur Kaş da atıcılık sporuyla hayatı değiştiğini söyledi.

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