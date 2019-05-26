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Havalı tüfekle çatıya çıktı; polisi harekete geçirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2019 10:20 | Son Güncelleme

KADIKÖY'de  elinde havalı tüfekle çatıya çıkan Erdal Canyurt (45)  polisi harekete geçirdi.

Havalı tüfekle çatıya çıktı; polisi harekete geçirdi

Haber : Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK, İstanbul (DHA) - KADIKÖY'de elinde havalı tüfekle çatıya çıkan Erdal Canyurt (45) polisi harekete geçirdi. Müzakereci polisin çabaları sonucu ikna edilen Canyurt'un ailevi sorunları nedeniyle çatıya çıktığı öğrenildi. Canyurt, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olay saat 07.00 sıralarında Kadıköy Mühürdar Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir binada meydana geldi. Esnaf olan Erdal Canyurt elinde bulunan silahla, güvercinlerinin bulunduğu çatıya çıktı. Canyurt'un elinde silah gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri istedi. Polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Müzakereci polis, Canyurt ile uzun süre görüştü. İtfaiye ekipleri, Canyurt'un aşağı atlama olasılığını göz önünde bulundurarak branda açtı. Bölgedeki esnaflar da konuşarak Canyurt'u ikna etmeye çalıştı. Canyurt, müzakereci polisin çabaları sonucu ikna edilerek silahla birlikte aşağı indirildi. Canyurt'un ailevi sorunları nedeniyle çatıya çıktığı ve elindeki silahın ise havalı tüfek olduğu öğrenildi. Erdal Canyurt, ifadesi alınmak üzere Rıhtım Polis Merkezi'ne götürüldü.

(FOTOGRAFLI)

Havalı tüfekle çatıya çıktı; polisi harekete geçirdiHavalı tüfekle çatıya çıktı; polisi harekete geçirdiHavalı tüfekle çatıya çıktı; polisi harekete geçirdi

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